Com sua guitarra, Claudio Vera Cruz marcou época em bandas como Bixo da Seda

"Eu acho que comecei a virar artista depois de velho", avalia o guitarrista, que completou 77 anos no último dia 26 de abril. "Na verdade, não me preocupo muito com isso. A vida não é fácil. E, no fim das contas, consegui viver a minha fazendo o que eu mais gosto: música."

Parceiro de Vera Cruz também no duo Sample Hits, Edinho o considera um músico subestimado. "Sem dúvida, o Claudio merecia estar mais em evidência. Sempre foi um guitarrista criativo, talentoso, e canta muito bem. Aquela levada, o riff da música Bixo da Seda, é dele! Inclusive foi uma falha não ter saído nos créditos", observa o baterista, destacando que o fato de ser "um cara muito na dele" pode ter dado menos visibilidade ao colega. "Quando fomos para o Rio de Janeiro gravar o disco do Liverpool, ele preferiu ficar em Porto Alegre. Com o Bixo foi a mesma coisa. São as escolhas de cada um."

Edinho Espíndola, baterista tanto do Liverpool quanto da posterior encarnação da banda, o Bixo da Seda, tem percepção semelhante. Ele ressalta que o amigo já chamava atenção quando animava festas em clubes com o Som 4, grupo especializado em covers de Beatles. "Era uma loucura. E o vocal deles, uma perfeição. Quando o Som 4 acabou, o Liverpool meio que assumiu o posto. E nós convidamos o Alemão (apelido entre os mais chegados) para entrar na banda", lembra.

Para ele, Vera Cruz deveria ser mais reconhecido como um dos pioneiros da música urbana do Estado, uma espécie de "tropicalista gaúcho", ao lado de Carlinhos Hartlieb e Hermes Aquino. "O Claudio é um artista muito versátil. A gama de músicas dele inclui bossa nova, tango, samba, balada, valsa, rock… E um guitarrista incrível. Citando o saudoso Mitch Marini (baixista fundador dos Garotos da Rua e que também integrou o Colarinhos): antes de aparecer Claudio Vera Cruz, ninguém em Porto Alegre tocava soando como um guitarrista inglês - no melhor sentido que essa frase possa ter".

"Essa música entrou no repertório da última formação do Colarinhos Caóticos, quando reservamos um momento do show para clássicos do rock gaúcho. Todo mundo cantava! Eu não conseguia entender porque ela não tinha entrado no disco", diz o músico e produtor Egisto Dal Santo, que gravou a faixa em seu projeto Histórias do Rock Gaúcho.

No Succo, foi parceiro de Zé Rodrix. Subiu ao palco para participar de uma jam com nada menos que Gilberto Gil. Gravou o LP Paralelo 30, um marco da música pop de Porto Alegre. No auge de suas experimentações musicais, criou uma ópera rock e um instrumento chamado violorquestra.

Um garoto que amava Beatles e MPB

Por um desses acasos da vida, Claudio Vera Cruz nasceu paranaense. O pai, Pedro Paulo, e a mãe, Artenisa, eram gaúchos, mas se mudaram para Curitiba porque o primeiro atuava como inspetor bancário.

Desde cedo, o jovem Claudio mostrava interesse em criar sons. Usando apenas a boca, fazia "trilha" para as brincadeiras de mocinho e bandido. Seu primeiro instrumento foi uma gaitinha, na qual reproduzia uma única música: Cerejeira rosa, popularizada por Carlos Galhardo em 1955.

Na banda da escola, o menino experimentou pífano e clarinete. Influenciado pela irmã mais velha, Lúcia, que tocava piano, tentou esse instrumento também. "Comecei a achar que música não era a minha praia", confessa.

Aos 13 anos, se mudou para Porto Alegre, mas continuou indo regularmente a Curitiba para visitar a irmã, que havia se casado e ficado por lá. Em uma dessas viagens, conheceu duas gêmeas que sabiam tocar violão. Uma nova perspectiva se abriu: "Fiquei abismado! Um instrumento que fazia harmonia? Aprendi La Bamba (Ritchie Valens), Non ho l'età (Gigliola Cinquetti) e Corcovado (Tom Jobim)".

Mesmo nutrindo grande paixão pela música popular brasileira, Vera Cruz não ficou imune ao fenômeno da beatlemania. Com um grupo de amigos - entre os quais Hermes Aquino, que viria a ganhar projeção nacional com Nuvem passageira - criou Os Satânicos, para tocar sucessos do quarteto de Liverpool. Como o nome não era muito comercial, passaram a se chamar Som 4. "Virou uma febre! Ganhávamos mais pra fazer um show do que os conjuntos de baile que ficavam cinco horas tocando", afirma.

Amigo de Vera Cruz desde a adolescência, o guitarrista André Zeni fala com saudades dessa época. "Conheci o Claudio quando eu tinha 16 anos e ele, 19. Morávamos no mesmo edifício. Lembro-me bem dele tocando violão e cantando Beatles com o Hermes Aquino. no bar do térreo", diz. A paixão mútua pelos Beatles fez com que, na década de 1990, Zeni convidasse Vera Cruz para um projeto semelhante: O Sonho Não Acabou, na ativa até hoje.

Outro integrante do grupo, o baixista Inácio do Canto guarda na memória a primeira vez que viu o Som 4. "Foi em 1967, 1968, no Grêmio Náutico Gaúcho. Quase me mijei de emoção", conta. "Estávamos sempre tocando em lugares diferentes, mas em certo momento começamos a trabalhar juntos em jingles. Depois ele entrou n'Os Totais. Eram tempos maravilhosos! Definitivamente, eu e o Alemão viramos amigos."

O sucesso do Som 4 chamou a atenção do apresentador Glênio Reis. Em 1968, Vera Cruz e Hermes Aquino foram convocados para integrar a banda de seu programa na TV Gaúcha (hoje RBS TV), o GR-Show. "Foi um trabalho legal, ganhamos uma boa grana, mas eu tava meio doidão", assume o guitarrista. O mundo vivia uma era de transição, e o movimento hippie começava a impactar o cenário musical - inclusive no Brasil.