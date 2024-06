Presidente da ACPA, Suzana Vellinho acredita na conexão entre empreendedorismo e cultura

Ouvir a voz da experiência

Ao assumir a presidência da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana também foi pioneira nessa nova atividade, tornando-se a primeira mulher a presidir a entidade em 164 anos de existência. Agora, no segundo mandato, algumas tarefas se impõem e se colocam como uma sequência do que ela já fez e pretende ainda fazer: ampliar o quadro associativo, gerar novos negócios, incrementar relacionamentos empresariais e institucionais e fortalecer a sustentabilidade da associação. Para marcar o primeiro biênio em que esteve à frente da entidade, Suzana patrocinou o lançamento de um livro que destaca os primeiros empreendedores da Capital e a trajetória da Associação Comercial. A responsável pelo texto foi a historiadora e pesquisadora Suzana Porcello Schilling.

Parte desse gosto pela memória, pela inovação e por ver as coisas acontecerem, Suzana herdou do pai, Paulo Vellinho. Nome importante na consolidação do empresariado do Rio Grande do Sul, Paulo D'Arrigo Vellinho teve um papel decisivo no crescimento da Springer, uma das empresas pioneiras no ramo de ar-condicionado. Paulo Vellinho também se destacou como uma liderança empresarial, tendo sido presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). "A Suzana vem de uma família linda, de pessoas vibrantes, sem medo do novo. São pessoas dedicadas às causas sociais e que sabem o valor do companheirismo, do amor ao próximo e de que a felicidade só vale mesmo se puder ser compartilhada com as demais pessoas", avalia Gilberto Schwartsmann, que vê em Suzana uma grande parceira na busca por avanços culturais.

No relato biográfico sobre Paulo Vellinho, O Realizador de um Sonho Chamado Springer, escrito pelo jornalista Mario de Santi, Suzana recordou alguns aspectos da sua relação com o pai. "Um reconhecido machista sim, conservador, rigoroso, mas equilibrado, justo e sério, além de muito focado em tudo o que fazia. Também era um pai protetor, tratava os filhos como suas preciosidades".

O autor do livro ressalta a importância da base familiar no crescimento profissional de Suzana. "Ela carrega consigo um sobrenome que remete à ousadia e envolvimento total com as ações pertinentes ao cargo", elogia Mario de Santi, destacando que ela herdou do pai, o espírito incansável de buscar seus sonhos, sem parar diante de dificuldades.

A boa relação com o pai, com quem Suzana tinha um convívio muito próximo, também é registrada na biografia a partir de um relato do próprio Paulo Vellinho. "Minha filha, quando tinha 15 anos, me deu uma lição que nunca esqueci, depois de uma dessas desavenças entre pai e filha: 'Ou tu me entendes ou jamais nos entenderemos'. Aprendi que cabe aos mais velhos entenderem os mais jovens". Mario de Santi acrescenta: "A Suzana também aprendeu com o pai que o impossível só existe para quem não tenta, para quem não ousa, mesmo diante do descrédito de outros". E atualmente, passados tantos anos daquela conversa que teve com seu pai, Suzana reconhece que a recíproca também é verdadeira. "Acredito que é fundamental buscar o conselho de pessoas mais velhas. Eu sempre faço isso quando preciso tomar decisões importantes".

Suzana é casada com o arquiteto Mario Englert e com ele tem dois filhos, Paula e Pedro. Outra parte da família de Suzana - também com forte atuação em Porto Alegre - é lembrada por um amigo de muitas décadas, o jornalista Paulo Gasparotto : "Dona Carolina Correa Daudt, bisavó de Suzana, era diligente e enérgica à frente dos filhos no controle acionário da União de Ferros e do Banco Industrial e Comercial do Sul, chamado também de Banco Pfeiffer, fundado por Jorge Pfeiffer e Carlos Daudt".