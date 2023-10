Armindo Trevisan celebra seis décadas de poesia e 90 anos de vida com lançamento de novo livro

A unir esses escritores todos, a capacidade de manejar a arte poética para criar, no leitor e no mundo, universos insuspeitados. "Tu és um usuário da linguagem, e de repente tu inoculas na linguagem algum vírus - um germe, vamos dizer, que eu não domino muito bem a biologia molecular - e transforma em outra coisa", explica Armindo, meio que fazendo poesia ao mesmo tempo. E conclui: "Na realidade, o poeta é uma espécie de multidão comprimida . Eu me servi de muita gente, de muitos elos de uma corrente. Se, de repente, um desses elos se rompesse, tudo viria abaixo."

Sobre Erico Verissimo, Trevisan relembra: "perguntei pro Erico, 'me diz uma coisa, quem que tu consideras um gênio no Brasil?'". E para a confessada surpresa de Trevisan, Erico definiu como gênios Guimarães Rosa e Clarice Lispector. "Daí eu perguntei por Graciliano Ramos, e ele me respondeu que se tratava de um grande escritor, assim como Jorge Amado. E sobre o seu livro predileto, Erico disse que era O Continente ". Nessa misturança de escritores, em que uma lembrança se agarra na outra como um enredo que a gente só vai entender mais adiante, o terceiro gênio, Mario Quintana, também era um dileto amigo, do tipo que incentivava e opinava sobre a escrita do aprendiz. Coube a Trevisan, durante muito tempo, selecionar os trechos de Quintana que compunham a Agenda Poética, uma publicação que fez muito sucesso. Para Armindo,

A maturidade, aliás, reafirmou uma conhecida característica do poeta e professor Trevisan: a simplicidade da sua pessoa. "", afirma. Um sentimento que transborda para o próprio universo literário no qual se insere: para ele, "em termos de literatura, o Rio Grande do Sul é pouco mais do que um bebê". Por isso mesmo, definiu o que seriam os seus eleitos gênios fundadores da literatura rio-grandense; Simões Lopes Neto (1865-1916), Erico Verissimo (1905-1975) e Mario Quintana (1906-1994). Simões Lopes Neto é, argumenta, o autor de uma mitologia fundadora. "Já li a sua obra pelo menos umas cinco vezes. Ele era um leitor de Coelho Neto, mas", afirma.

O concurso era o Prêmio Nacional de Poesia Gonçalves Dias, da União Brasileira de Escritores. O original era do livro A Surpresa de Ser. O ano era 1964. Foi assim que se abriu o caminho para um jovem poeta chamado Armindo Trevisan , natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde nasceu em 6 de setembro de 1933. Quase seis décadas depois, o autor celebra suas nove décadas de vida com saúde, fé e humildade, além de um legado literário significativo e crescente. Para celebrar a data, a publicação de um novo livro, Meus Melhores Poemas , com direito a 115 inéditos, lançado em julho.

Poeta calejado, eterno aprendiz

E segue adiante a sua escrita: "existem, porém, muitas coisas que não podem ser realizadas por máquinas. Em termo gerais, o que ultrapassa a matéria não pode somente ser tratado pela máquina. A máquina pode até interferir em nossos neurônios, mas possui limites, uma vez que esbarra naquilo em que o homem é essencialmente psíquico. A máquina não funciona em termos de sentimentos e emoções. Ela consegue ser melhor do que a memória unicamente no que concerne à acumulação de lembranças. Eis porque o computador foi um invenção utilíssima à Humanidade. Já na interpretação das lembranças pessoais, a máquina não funciona. Qual máquina poderia compreender um ato amoroso, ou um luto?"

"A Internet demonstra que a máquina pode superar a inteligência humana naquilo que lhe é próprio: a produção automatizada. Desde os tempos antigos sabemos que a moagem de grãos é mais bem realizada por máquinas do que pelo pilão manual. O que foi o moinho para os nossos antepassados, é hoje o computador para nós. Há coisas que a máquina - e a Cibernética - podem fazer melhor do que as mãos."

São mais de três dezenas de livros publicados, entre ensaio e poesia. Agora, Armindo Trevisan lança uma antologia pessoal, Meus Melhores Poemas (Editora Bestiário, 271 páginas), volume no qual o autor faz um balanço de sua obra, com alguns recortes de quem escreve desde os 12 anos . O poema, afinal de contas, está sempre lá. "Continuei a escrevê-los vida afora, e hoje, na iminência de completar 90 anos, ainda estou escrevendo", reafirma no prefácio. De lambuja, Armindo oferece 115 poemas inéditos , compostos a partir de 2020 até a entrega dos originais ao editor Robert Schmitt-Prym. São criações recentes, concebidas durante a pandemia, nas quais Trevisan faz reflexões, presta homenagens, lamenta a perdas de amigos próximos, homenageia poetas, pensadores e compositores.

Encontros com os grandes nomes da literatura

Ao longo de nove décadas vividas, entre o ensino e a literatura, foram muitas, para Armindo Trevisan, as oportunidades de contatos pessoais com os grandes confrades de poesia e prosa. Tomando esses diálogos e convivências como premissa, o médico e poeta Celso Gutfreind dividiu com Armindo o projeto de um livro - poesia de Trevisan e comentários em forma de crônicas de Gutfreind - que ainda está por sair, chamado O Elogio do Encontro, do qual adiantamos um fragmento.

Poema a Carlos Drummond de Andrade

Diante de Drummond,

eu me sentia um menino que, às vezes, pretendia

escalar uma altíssima montanha!

Mas quem jamais (até ao cimo dela?) -

poderia guindar-se, se o Poeta

fosse feito de ferro de Itabira?

Drummond, foste um Poeta sem igual:

arauto de um pobríssimo José

que vivia, na sua Ilha do Agora.

Todavia, na Máquina do Mundo,

subsiste alguém que anseia, e até chora,

como se fosse um órfão extemporâneo...

Das lágrimas, somente aproveitaste

o que, na água, poderia lavar

tuas pupilas! Foste sempre um perplexo,

que adoraste o terrestre Infinito,

como se nele, atadas num pacote,

estivessem as rimas de Raimundo!

Guardaste para ti teu ceticismo,

que não foi pose, mas cruel abismo!

Sem favor, ó Poeta glorioso,

juntaste as seduções da burguesia

num feixe anti-trigo de incerteza.

Foste grande? Outra vez, eu te enalteço:

também mostraste humildade exótica:

a de alguém, que julgando-se pequeno,

excluía de sua alma o veneno.

Sim, a tua alta e bela Poesia

sugere algo como uma ascensão

ao Nada - e ao que dissipa o ar.

Á beira do caminho, até os morangos

não bastaram à tua lucidez!

Acolheste no teu vasto coração

a sensação sincera de que a Vida

era muito maior que a Poesia.

Esta, Poeta, foi tua agonia!

(Armindo Trevisan)

Lembrança

Carlos Drummond de Andrade foi um dos três grandes jurados do concurso nacional que consagrou a poesia do jovem poeta Armindo Trevisan, com o seu livro A Surpresa de Ser, em 1964. Manuel Bandeira, aliás, tinha entrado na história, desde o princípio, pois também estava no júri e, assim como Drummond e Cassiano Ricardo (a terceira celebridade julgadora), tinha 123 originais polpudos para ler.

Drummond lia cada verso de todos os poetas postulantes ao prêmio. Anotava, rabiscava, fazia notas de rodapé, dedicava-se com afinco à tarefa. Quem já foi jurado em algum concurso como esse conhece o tamanho da labuta. Bandeira, por exemplo, sucumbiu e pediu ajuda ao amigo. Dizem que Drummond acolheu e passou a fazer o pente fino, separando o joio do trigo para o colega. No meio disso, sobressaltado, alcançou os poemas do Armindo como quem entregasse um tesouro de trigo, como o fruto de uma paciente peneira. Tesouro. Assim se referia aos poemas daquele jovem padre que vinha do interior do Rio Grande do Sul (um caipira - segundo o próprio Armindo). Sem trocadilhos, considerou-os divinos, com a bênção de Bandeira e de Cassiano. Entre concorrentes de peso (vide a lembrança de Ivan Junqueira), não poderia ser outro o vencedor.

Três anos depois, Armindo desembarcou de mala e cuia (literalmente), no Rio de Janeiro, para o lançamento de sua obra premiada. Foi recebido de braços abertos pelo Redentor e pela santíssima trindade dos poetas. Armindo venerava Drummond. Lia e relia a sua obra, com gosto. Apesar da diversidade de temas que abordavam, o gaúcho considerava-se discípulo do mineiro.

Não sei se já andei contando em lembranças por aí, mas não há noite em que Armindo não leia pelo menos três poemas. Considera-o fundamental para sobreviver como poeta. Acredita piamente que um poeta nasce do pio de outros, de quem precisa ser constantemente realimentado. Volta e meia, pergunta-me se estou seguindo à risca a sua prescrição. Quando hesito na resposta, por haver trocado um grande poema por um futebolzinho na tevê, ele lamenta e lança aquele olhar de mestre decepcionado com o seu aprendiz disperso em tentações mundanas. Resta-me o consolo de tentar a recuperação transcendental, na noite seguinte, em que, longe das telas, tomo a medicação eficaz, na hora certa.

Quanto a Drummond, esse fez questão que Armindo o visitasse, em Copacabana. Haveria alguns encontros seguintes e, sobretudo, uma correspondência epistolar, mas, do encontro inaugural, Armindo guarda um fato como o maior desse dia.

Sensibilizado pelo seu tamanho, foi justo o que escolhi.

Drummond era sério e respeitoso com o seu entorno, o que incluía Dolores, a esposa, além da funcionária do apartamento. Armindo não reteve o seu nome, mas jamais esqueceu o carinho do patrão com ela. Carinho de poeta significava, entre outras reverências, considerá-la uma poeta como ele: - Sabe, Armindo, as pessoas mais humildes ainda conservam a poesia que os ricos e arrogantes já perderam, tragada pelas suas ambições.

Distorcida pela minha fabulação, a fala exata pode não ter sido bem essa, mas Armindo jamais esqueceu que pediu um exemplo do que o ídolo apregoava.

Drummond não tardou a dá-lo ao fã, o que, descontada a fábula novamente, foi mais ou menos assim: - Dia desses, ela estava espanando o televisor e, num gesto não intencional mais brusco, o aparelho adernou. Quando estava para cair, ela teve o reflexo de segurá-lo, dizendo: - Seu Carlos, peguei-o como uma flor do ar.

Uma flor do ar.

Uma flor do ar.

Uma flor do ar, conforme Drummond, repetiu, maravilhado, três vezes. Isso era maior do que a Rosa do Povo drummondiana e as Rosas da Amizade armindianas.

A imagem preencheu o encontro dos dois (ou três) poetas, e ambos tiraram o chapéu para ela, reconhecendo humildemente, tal qual Manuel Bandeira, que, apesar dos seus mais altos voos estéticos, jamais conseguiriam tirar tanto florescimento de uma linguagem. (Celso Gutfreind)