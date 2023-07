"Não tenho interesse em fazer o que sei fazer", diz veterana atriz Sandra Dani

Carol Zatt, especial para o JC *

A menina curiosa que bisbilhotava nas gavetas de seu pai, o médico Mario Santos Dani, em Osório, no Litoral gaúcho, continua inquieta, à procura de novas descobertas. "Não tenho o mínimo interesse em fazer o que sei fazer", enfatiza Sandra Dani, aos 75 anos.

Nos palcos neste fim de semana, no encerramento da temporada de Esperando Godot, e com um longa (Despedida) para estrear no próximo mês, a atriz segue em busca da novidade, do desafio. "Te confesso: a não ser que seja algo muito importante de fazer, não quero ficar me repetindo. Eu quero descobrir novas linguagens, novas maneiras de abordar as temáticas, os personagens, as situações."

Para a veterana e premiadíssima atriz, o teatro é isso, pois tem em si todas as outras artes. "É música, tem tonalidade, entonação, um ritmo de fala. Tem artes plásticas, é um ser em movimento em um espaço determinado. Essa relação espacial com os outros personagens, com as coisas, é plástica", avalia.

Sandra conta que essa busca sempre a motivou muito. "Quando eu dava aula no DAD (Departamento de Arte Dramática) da Ufrgs (1976 a 1999), queria fazer um trabalho integrado com uma professora de Desenho do Instituto de Artes, que ela e os alunos desenhassem, representassem graficamente, esses tipos de movimento em cena. Para o ator, é importante ver como as outras artes trabalham", recorda.

A educação do olhar do ator e a percepção da forma e do espaço a norteavam no exercício como professora. "Mas nunca consegui fazer esse trabalho conjunto. Tenho muita curiosidade por isso. Se eu fosse hoje montar uma escola de teatro, ia começar pela parte sensível, pela educação do olhar." Ela relembra bastante da disciplina de Análise do Processo Criativo, que ministrava junto com outras de Interpretação, Improvisação e Maquiagem. A docente levava aos estudantes os mecanismos essenciais para o trabalho de criação: "Queria despertar neles a curiosidade sobre conhecer o seu próprio processo de criar, descobrir suas facilidades e também o que não gostavam, para trabalhar melhor artisticamente".

Todas essas inquietudes suas talvez ainda possam ser lidas numa publicação de ensaios. Faz mais de uma década que a atriz manifesta esse desejo, mas não consegue se organizar. Ela tem trechos redigidos. Durante o mestrado (em Interpretação Teatral pela Universidade de Nova Iorque em 1983), precisou produzir muitos papers, e depois publicou artigos em revistas daqui.

"Não quero que seja uma aula de teatro, mas, sim, a minha percepção do trabalho do ator e do meu trabalho, que desperta a curiosidade e o conhecimento sensível do que fazemos." Uma certeza que Sandra tem é contar com a leitura e um texto de apresentação da também atriz gaúcha Helena Varvaki, a quem encorajou a se radicar no Rio de Janeiro. No fim do ano passado, a mestre em Teatro pela Unirio veio à Casa de Cultura Mario Quintana lançar uma obra sobre atuação e convidou a veterana para integrar o bate-papo de apresentação do livro.

Na divulgação do evento, Sandra foi chamada de referência na arte da atuação. Ela costuma rejeitar os títulos de diva, musa ou lenda do teatro do Rio Grande do Sul, muito menos de 'Meryl Streep local'. "Não gosto, mesmo. Não sou uma entidade", responde.

Apesar de tantas nomenclaturas à sua figura, na ocasião, Sandra citou que o nosso teatro não tem o reconhecimento que deveria, do quanto demanda a dedicação do ator. "Tu trabalhas, levas meses experimentando, aperfeiçoando, pesquisando... Eu pesquiso muito na rua, nos livros, no cinema, buscando questões, coisas que me provoquem sensivelmente, que abram possibilidades de caminho. É difícil, nosso mercado é restrito."

Com o espetáculo atual, houve uma boa surpresa com várias semanas em cartaz, primeiramente no Teatro Oficina Olga Reverbel e agora no Teatro Renascença. "Sabemos que Beckett não é para grande público, porque é mais difícil, com uma linguagem não realista, sem trabalhar com os princípios de início, meio e fim de cada cena. Mas foi um dramaturgo que trouxe uma contribuição importante no que se refere à linguagem no teatro: o uso da palavra."

Idealizada por ela, a peça Esperando Godot marca a celebração dos seus 52 anos de palco, era um pedido antigo seu ao diretor Luciano Alabarse . "Acho que essa ideia do Luciano de montagem traz Beckett pra hoje: o fato de ser um lixão. O lixo faz parte da vida das pessoas, não importa a origem, o país, a cultura", analisa a atriz.