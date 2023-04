Luciano Alabarse: cinco décadas de teatro e cultura

O envolvimento de Luciano Alabarse com o teatro - que, no ano que vem, completa cinco décadas - começou por um engano. "Nunca pensei em fazer teatro, sempre quis ser professor de português". Só que Luciano não prestou muita atenção ao preencher seu formulário de vestibular. Preencheu uma linha abaixo do curso de Letras, seu verdadeiro desejo, e cometeu um erro fatal: marcou o "x" errado. A linha preenchida foi a do curso de Arte Dramática e ele acabou entrando no Departamento de Arte Dramática por um erro. "Coisas de um geminiano com ascendente em aquário", justifica um místico Luciano, emendando em seguida com uma explicação mais elaborada. "Quando estudei tragédia grega clássica, e vi que os heróis chegavam ao seu destino através de um erro crucial, me entendi melhor. Sempre me senti um personagem de tragédia grega, nesse sentido. Foi um erro, o formulário preenchido errado, que me fez encontrar o meu destino". E conclui: "Foi o erro mais acertado do mundo".

Por isso mesmo, Luciano não se arrependeu nem por um dia da escolha feita há 50 anos. Agora, por exemplo, está envolvido com a montagem de Esperando Godot, um texto conhecido e muito montado de Samuel Beckett, uma das referências centrais da dramaturgia teatral contemporânea. "Ele destrói a concepção aristotélica de ação, as históricas unidades de tempo. Começo, meio e fim, em Beckett, são iluminados por outros ângulos. A ação em Beckett é interna, e isso é uma revolução cênica". O espetáculo está em temporada durante todo o mês de abril no Teatro Oficina Olga Reverbel, novo espaço do Multipalco Eva Sopher. O elenco conta com atrizes gaúchas, que vivem papéis masculinos: Sandra Dani (Estragon), Janaína Pellizon (Vladimir), Arlete Cunha (Pozzo), Lisiane Medeiros (Lucky) e Valquíria Cardoso (Menino). Para Luciano, trabalhar um autor assim, em especial seu texto mais conhecido, é um risco. Esperando Godot estreou em Paris, em 1953, o mesmo ano que Luciano nasceu. "Creio que amadurecemos juntos. Já havia montado outras peças dele, já o conhecia do palco, mas essa é uma peça icônica".

A montagem atual nasceu de um pedido da atriz e amiga Sandra Dani. Daí surgiu também a opção de trabalhar com atrizes interpretando papéis masculinos. "As duas montagens brasileiras que assisti, dirigidas por Antunes Filho e Gabriel Villela, tinham elencos exclusivamente femininos. Eram ótimas, e a do Antunes simplesmente inesquecível. Segui o caminho desses dois diretores, buscando me apropriar do texto e desenvolver minha visão sobre os famosos personagens". E completa: "Não há nenhuma tentativa de inovar nessa questão, ou transformar em femininos os personagens masculinos. Mas são sentimentos comuns a homens e mulheres os que atormentam os vagabundos beckettianos".

Para levar Godot aos palcos, Luciano comandou ensaios diários desde outubro do ano passado, com apenas uma pausa durante o mês de janeiro. "Para respirar", explica. "Li todos os livros, artigos, teses, críticas que me caíram nas mãos. Beckett é um autor que pede estudo e concentração".

Luciano acredita que os temas levantados por Beckett há 70 anos permanecem atuais e diz que ainda se comove com os temas universais que a peça desenvolve brilhantemente: a solidão humana, a espera por dias melhores e por salvação - humana ou divina - a desesperança, o tédio, a falta de saída. "O texto não envelheceu, pelo contrário. Todos esses temas estão presentes e permanecem cutucando o homem contemporâneo. É a metáfora transformada em realidade palpável".