Aeroporto reabre terminal de cargas em Porto Alegre

Não são ainda voos, mas a primeira estrutura logística voltou a operar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A concessionária do complexo, Fraport Brasil, informa que o Terminal Internacional de Cargas (Teca) foi reaberto ontem. O Salgado Filho está fechado há quase 40 dias. A Fraport prevê, caso não haja problemas mais graves na pista, voltar a ter pousos e decolagens em dezembro.

"Felizmente, a infraestrutura não foi afetada pela enchente que atingiu o Estado. O local já foi vistoriado e recebeu o aval dos órgãos anuentes - Anvisa, Receita Federal e Vigiagro -, para o recebimento e retirada de mercadorias pelo modal rodoviário", explica, em nota, a Fraport.

Já a retomada do transporte aéreo depende da reabertura e retorno das operações de pouso e decolagem, suspensas desde 3 de maio por tempo indeterminado.

A concessionária diz que o Teca teve movimentação de 11,3 mil toneladas no primeiro quadrimestre de 2024, entre cargas, malas e documentos postais.

"Muitas cargas chegam por outros modais, além do aéreo. Chegando aqui, fazemos o processo de nacionalização dessa carga", explica o diretor comercial da Fraport Brasil, Rodrigo Sousa, em nota.

Outro detalhe: as tarifas de armazenamento de 3 de maio a 14 de junho foram suspensas.

Importante ressaltar que a Fraport Brasil está com as equipes mobilizadas para a retomada do aeroporto, e a abertura deste Terminal de Cargas é o primeiro passo desta recuperação que já começou, e com certeza não serão medidos esforços para deixá-lo totalmente operante novamente.

O Teca foi inaugurado em julho de 2021 e opera também com importação e exportação. A capacidade passou de 35 mil toneladas, estrutura anterior, para até 100 mil toneladas ao ano, ocupando área de 10.559 metros quadrados.