Estapar não ressarcirá danos em veículos estacionados no Aeroporto de Porto Alegre

A informação de que a Estapar não cobrará dos donos de veículos pelos dias estacionados no Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado há quase um mês na Zona Norte de Porto Alegre, devido à inundação, já tinha repercutido muito e suscitado a pergunta: a empresa vai cobrir o prejuízo causado aos automóveis?

LEIA MAIS: Proprietários de veículos estacionados no aeroporto não serão cobrados

Em nota, a Estapar respondeu que "não poderá atender aos pedidos de ressarcimento por danos sofridos nos veículos". A empresa, que adotou o mesmo procedimento sobre a cobrança em outros estacionamentos de regiões atingidas pelas cheias, alega que o evento é "de magnitude sem precedentes" para justificar que não fará cobertura das perdas.

"Os efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir", alega a Estapar, descartando atender pedidos de ressarcimento.

Nas áreas de estacionamento do aeroporto, entre dois prédios e espaços abertos, que ficam em frente ao terminal de passageiros, estão 200 a 250 carros. Ante o impacto da tragédia climática, a empresa afirma ainda que "lamenta profundamente a situação que acometeu o Rio Grande do Sul e as suas operações".

"De acordo com a legislação brasileira vigente, não existe responsabilidade da companhia para o ocorrido", justifica a proprietária dos estacionamentos, indicando que destacou equipe jurídica "para esclarecer as questões legais que envolvem o assunto e seus desdobramentos".

Funcionários da empresa foram pela primeira vez às instalações no complexo aeroportuário, com autorização da concessionária Fraport Brasil. Eles constataram que as águas começaram a baixar. "Mas o estacionamento e a avenida Severo Dullius permanecem inacessíveis, sendo impossível a retirada dos veículos até o momento", segundo a empresa. Seguranças fazem a vigilância dos veículos.

No começo da semana, a empresa emitiu nota informando que não cobraria dos proprietários de veículos estacionados desde 3 de maio, às 20h30min no aeroporto e outras unidades próximas, além do Hotel Deville Prime Porto Alegre, que fica nas imediações.

A retirada de carros deve ser feita somente após a remoção de resíduos (lama, lixo e entulhos) que ainda impedem a atuação das equipes, bem como o deslocamento dos veículos pelas vias públicas. A orientação sobre a remoção dos bens pode ser acompanhada pelo telefone 0800-0105560 e outros canais disponíveis pelo atendimento.estapar.com.br/hc/pt-br.