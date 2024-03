Aeroporto Salgado Filho ganha quase 600 novas vagas de estacionamento

A dificuldade para estacionar ou deixar o carro, enquanto em meio a uma viagem aérea, foi amenizada no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Mais 558 vagas já estão disponíveis no novo estacionamento do complexo aeroportuário. O aumento no fluxo de passageiros, que retoma pré-pandemia, elevou a demanda pelas estruturas.

A liberação da área com vagas descobertas ocorreu nesta segunda-feira (18). O estacionamento 4 é acessado pela avenida Severo Dullius e fica um pouco antes da entrada do Terminal de Cargas (Teca).

O motorista não precisa passar pela via interna do Terminal de Passageiros (TPS), onde ficam as cancelas. Depois de deixar o carro, o usuário caminha para o terminal pela calçada que liga ao primeiro piso, no desembarque.

A administração é da Estapar. Hoje o Salgado Filho, administrado pela Fraport Brasil, tem dois edifícios e e dois bolsões com vagas descobertas, todos em frente ao TPS.