Latam anuncia passagens a partir de R$ 139,30 em voos domésticos

Fim de semana de campanha promocional de passagens da Latam. Em nota, a companhia diz que está vendendo bilhetes a partir de R$ 139,30 para voos domésticos. Para destinos internacionais, o valor começa em R$ 999,70. Para quem quiser checar se vale a pena, a campanha se encerra às 23h59min deste domingo (25). Os preços incluem taxas.

Para quem mora no Rio Grande do Sul, a lista de destinos domésticos tem ligações com aeroportos gaúchos. A Latam opera em sete cidades: Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santo Ângelo, Santa Maria, Uruguaiana e Pelotas para voos para fora do Estado.

Na tabela enviada pela companhia, aparece voo da Capital para o Aeroporto de Congonhas, a R$ 294,10.

Nas opções internacionais, há rotas para Santiago, no Chile, Cidade do México, e Miami e Los Angeles, nos Estados Unidos.