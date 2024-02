Voepass terá voos ligando Caxias a Guarulhos e Porto Alegre a Floripa

A malha aérea do Rio Grande do Sul vai ganhar mais opções de voos nos próximos meses. A companhia Voepass anunciou a oferta de ligações entre Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para Guarulhos, em São Paulo, e Florianópolis, capital catarinense para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

A ampliação da operação também atende outras cidades do País, segundo a nota da empresa.

A compra de bilhetes para a ligação entre Caxias do Sul e Guarulhos já pode ser feita. Os voos começam em 31 de março.

"As passagens aéreas estão disponíveis no site e nos demais canais de venda da Latam", informa a Voepass, que tem o chamado codeshare, que é o compartilhamento entre companhias (bilhete é comprado pelos canais da maior aérea do Brasil), com a Latam.

Segundo a Voepass, a venda de passagens para a ligação Porto Alegre a Florianópolis começa em 25 de fevereiro, e os voos terão início em 1º de maio.

“As novas operações fazem parte de nossa restruturação de malha e são um passo importante na expansão de rotas regionais pelo Brasil", disse, por nota, o CEO da aérea, Eduardo Busch.

A Voepass opera com quatro aeronaves dos modelos ATR 42 e ATR 72. Em 2023, a companhia transportou 1% dos passageiros do mercado brasileiro, diz na nota.