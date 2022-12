Novo terminal do Aeroporto de Passo Fundo está perto de estrear

Uma das estruturas mais esperadas para qualificar o transporte aéreo de passageiros no Rio Grande do Sul está prestes a entrar em operação. É o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Passo Fundo, no Planalto do Estado. Só falta concluir a migração das companhias aéreas para a nova instalação que mudará o patamar de capacidade de transporte do Aeroporto Lauro Kortz, terceiro em tráfego aéreo no setor gaúcho.

Hoje operam no complexo as companhias Azul e Gol. A Latam terá voos a partir de março , como a coluna Plano de Voo já noticiou. Além das empresas, também demais serviços que estão no terminal atual, no mesmo site, mas muito menor.

"A partir da conclusão desta etapa, ocorrerá a inauguração, provavelmente na semana que vem", informou, em nota, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT).

A pasta acrescenta que o Departamento Aeroportuário do Estado (DAP) terá reunião nesta quarta-feira (7) com representantes das aéreas "para definir os últimos detalhes da migração definitiva das companhias e dos prestadores de serviços para o novo terminal".

Nas últimas semanas, foram finalizadas as instalações do mobiliário e dos demais equipamentos, como esteiras de bagagens, raio-x e áreas de balcões para o trabalho de companhias e outros serviços.

"O Estado providenciou a estrutura física, incluindo a montagem dos galpões. As companhias têm de montar os painéis com anúncios dos voos e sistemas de internet, que é o que ainda falta", cita o DAP, sobre a preparação.

O Plano de Voo apurou que a Azul está com instalações prontas e aguarda informações da Gol e Latam.

O complexo de Passo Fundo chegou a ficar fechado por 14 meses, entre janeiro de 2021 e março deste ano, devido a obras na pista e homologação das novas condições do traçado e aparelhos de segurança para os voos.

O investimento na reforma da pista, que ganhou condições mais robustas para operação de aeronaves, e no novo terminal foi bancado pelo governo federal, cerca de R$ 51 milhões, e Estado, que ficou com as áreas internas para "vestir" a estrutura.

O aeroporto terá capacidade de transportar 200 mil passageiros ao ano, após a estreia do novo terminal.

Este ano, de abril a outubro, o Lauto Kortz registrou 27,1 mil passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com isso, foi o terceiro em tráfego, atrás do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com 2,4 milhões transportados de janeiro a outubro, e Caxias do Sul, com 74,3 mil, nos dez primeiros meses de 2022.

O maior fluxo de passageiros em Passo Fundo foi registrado em 2016, quando chegou a 81,6 mil. O segundo maior foi em 2014, de 80,4 mil pessoas.

Em 2020, com transporte de 37,2 mil passageiros, o Lauto Kortz ficou em segundo lugar entre os terminais gaúchos, à frente de Caxias do Sul, que somou 26 mil pessoas transportadas.

Pelotas é a quarta cidade em fluxo, com 25,3 mil passageiros, seguida por Uruguaiana, com 13,7 mil, Santo Ângelo, com 12,5 mil, e Santa Maria, com 12,4 mil passageiros. Pelotas e Uruguaiana, além de Bagé, são hoje administrados pela CCR Aeroportos.