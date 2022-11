Latam marca data do primeiro voo de Passo Fundo a Guarulhos

Vai ser muito mais cedo do que havia sido anunciado pela companhia aérea. Começou nesta quarta-feira (23) a venda das passagens para o primeiro voo da história que a Latam fará entre os aeroportos de Passo Fundo e Guarulhos, em São Paulo.

Será a estreia da ligação dentro da expansão da aviação regional, que conecta aeroportos de interior (fora de capitais) com hubs do transporte. Guarulhos é o maior hub do Brasil e na América Latina. É o maior complexo de conexões da Latam, que tem 310 voos diretos diários para 67 destinos no País e no exterior em Guarulhos.

Segundo nota da Latam, o voo inaugural será em 26 de março de 2023. No começo de novembro, em meio ao Festuris, em Gramado, a companhia informou que começaria a voar no ano que vem, mas seria no segundo semestre.

"A Latam acaba de iniciar as vendas de passagens aéreas para o seu primeiro novo destino brasileiro anunciado para o próximo ano", diz a nota da aérea, enviada à coluna Plano de Voo.

Será o terceira ligação da Latam no Estado. Além de Porto Alegre, a mais antiga, Caxias do Sul estreou em julho.

A nova rota para Passo Fundo será operada diariamente em aeronaves Airbus 320 (capacidade para oiopassageiros em cabine Premium Economy e 162 em Economy), diz a aérea.

O voo direto terá um hora e 35 minutos de duração, quase o mesmo tempo da viagem entre o Aeroporto Salgado Filho e Guarulhos. A decolagem será às 12h20min de Guarulhos, e às 14h50min de Passo Fundo.

Segundo a Latam, as passagens custam a partir de R$ 320,20 por trecho com taxas ou a partir de 10.691 pontos do Latam Pass (por trecho) mais taxas a partir de R$ 40,30.

Passo Fundo já tem voo da Azul, retomado em abril . O aeroporto Lauro Kortz chegou a ficar fechado por 14 meses devido a obras e ajustes em condições para a operação.

Ainda falta mobiliar o novo terminal, que elevará a capacidade a mais de 200 mil passageiros ao ano. O governo estadual está adquirindo equipamentos para as instalações.