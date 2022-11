Latam terá voos para Passo Fundo a partir do segundo semestre de 2023

A Latam pretende começar a voar para Passo Fundo (RS) no segundo trimestre de 2023. A cidade gaúcha será o terceiro destino da empresa no Rio Grande do Sul depois de Porto Alegre e Caxias do Sul, e faz parte dos seus primeiros investimentos anunciados para o próximo ano no Brasil. A Latam informará quando iniciar as vendas de passagens para Passo Fundo.

O destino será atendido em rota a partir do aeroporto de Guarulhos (São Paulo), que é hoje a maior base de operações da Latam no Brasil, e de onde decolam 310 voos diretos por dia da empresa para 67 destinos no País e no exterior.

Mais eficiente após se reestruturar e sair do processo de Capítulo 11, a Latam tem ampliado de forma contínua a sua conectividade no mercado brasileiro desde o segundo semestre de 2021, reforçando a sua atuação no País.

Atualmente, a empresa lidera o mercado brasileiro em participação de mercado, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e já voa para o maior número de destinos da sua história no Brasil. São 54 aeroportos nacionais atendidos atualmente pela Latam no Brasil (eram 44 antes da pandemia de Covid-19).