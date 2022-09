Anac homologa novo terminal e pátio de aeronaves do Aeroporto de Passo Fundo

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deu sinal verde para uso de duas estruturas cruciais para elevar a capacidade de operação de um dos aeroportos mais importantes na logística aeroportuária gaúcha . O órgão regulador homologou o novo terminal com pátio das aeronaves e pista de taxiamento do Aeroporto Lauro Kortz.

A Anac informou que foi atualizado o registro das características do aeródromo, com as novas especificações, com novo terminal, pista de táxi B e o pátio de aeronaves 2, em 2 de setembro. A condição foi oficializada, após análise de esclarecimentos e ajustes feitos pelo Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), que faz a gestão do complexo e é ligado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt).

Em julho, a agência havia solicitado a adequação de alguns requisitos técnicos de operação, como sinalização e iluminação em alguns pontos da infraestrutura.

O terminal foi concluído, incluindo as novas áreas para movimentação das aeronaves e posições para embarque e desembarque e pista com melhorias e sinalização, no primeiro semestre, obra de mais de R$ 50 milhões, com maior parte de recursos federais e contrapartida do Estado.

Os pousos e decolagens chegaram a ficar 14 meses suspensos devido às obras e ainda à conformidade do sistema de luzes para orientar os pilotos. Em março, a Anac chegou a autorizar que aeronaves operassem apenas de dia. Em abril, companhias começaram a voar

A homologação da Anac não será suficiente para que a nova estrutura, com nova capacidade de transporte de passageiros por ano, comece a ser usada. A contrapartida do Estado é justamente de mobiliar o terminal, com instalação de mobiliário e equipamentos nas áreas de embarque, check-in, raio-x, esteiras de bagagens e balcões de companhias.

O DAP informou que "o mobiliário e demais equipamentos estão em processo de aquisição". Sobre prazo para deixar tudo pronto, o departamento diz que vai "disponibilizar os espaços no menor tempo possível".

Enquanto finaliza as compras, o Estado diz que está em contato com as companhias aéreas para ampliar voos.

Hoje Gol e Azul fazem ligações diretas com os aeroportos de Guarulhos (Gol) e Campinas (Azul). Não há ainda voos entre Passo Fundo e Porto Alegre. A Azul passou a fazer viagens noturnas em 12 de setembro.

Consulta aos sites das companhias nesta quarta-feira (14) indica os preços de cada operação. A passagem por trecho da Gol, que sai às 12h05min, custa R$ 388,23, com partida em 16 de outubro. Quanto mais perto da data, maior o valor. Para esta sexta-feira (16), o tíquete sai por mais de R$ 3 mil.

A Azul tem dois voos diários de segunda-feira à sexta-feira, às 15h10min e às 20h15min, entre Passo Fundo e Campinas. No fim de semana, é apenas o horário do meio da tarde. As passagens para 17 de outubro, por exemplo, estão entre R$ 537,23 (tarde) e R$ 866,23 (noite). Para esta sexta-feira, os valores partem de R$ 2,3 mil no voo noturno por trecho.

O DAP diz que a oferta da rota para a Capital dependerá "de as companhias demonstrarem interesse". O impulso à aviação regional, caracterizada por ligações do interior para fora do Estado, ocorre por meio de redução do ICMS do querosene de aviação, a alíquota interna.

Quanto mais assentos e voos das aéreas ligando cidades fora da Capital com destinos internos ou para outros estados, mais as companhias reduzem a tributação. O combustível é um dos principais custos do setor.