Legado Social Salton destina mais de R$ 450 mil para ações de reconstrução no RS após enchentes

Vinícola mais antiga do País em atividade, a Salton alcança 114 anos de história com a entrega de mais uma edição do projeto Legado Social Salton, que reúne uma série de iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e de impacto social nas comunidades. Legado Social é uma ação da Salton que iniciou ainda em 2020 e, desde então, trouxe auxílio para entidades e instituições de Bento Gonçalves, Jarinu (SP), São Paulo (SP) e Santana do Livramento (RS), municípios onde a empresa tem atuação direta. Contando com a colaboração de apoiadores, a vinícola distribuiu, nos últimos quatro anos, mais de R$ 1,1 milhão em diversas iniciativas que sempre atenderam às demandas apontadas pela própria comunidade.

Salton Esta quarta edição do projeto, que teve início no primeiro semestre de 2024, obteve o recorde de doações. De maio a agosto, 18 empresas parceiras e mais de 80 pessoas físicas (direta ou indiretamente ligadas à vinícola) contribuíram com o Legado Social Salton. Ao todo, a campanha arrecadou R$ 454.807,68, sendo aresponsável, com recursos próprios, por 43% deste montante. A prestação de contas completa está disponível no site da vinícola, em um relatório que detalha os beneficiados e o destino de cada doação encaminhada pela empresa.

Neste ano, os esforços de arrecadação foram focados em ajudar na reconstrução da região que sofreu sérias perdas estruturais e humanas após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio. "Para não perder tempo, diante da emergência de tantas vítimas, antecipamos para maio a nossa campanha que, tradicionalmente, ocorria em agosto, mês de aniversário da Salton. Assim, nos unimos às diversas frentes solidárias e pudemos acompanhar as ações de perto - especialmente na região da Serra Gaúcha, a primeira a ser atingida pelas fortes chuvas em todo o estado", pontua o diretor-presidente da vinícola, Maurício Salton.





Histórias foram recontadas

Ações incluíram ajuda a famílias e aos animais resgatados em Bento Salton/Divulgação/JC

A sede da Vinícola Salton está situada no distrito de Tuiuty desde o ano de 2004 - e é nesta região da cidade que estão diversos agricultores que fornecem uva para a vinícola há muitos anos. Com o distrito sendo um dos mais afetados com as enchentes, a Salton recebeu alguns tristes relatos de moradores e parceiros profissionais que perderam casas, móveis, equipamentos e vinhedos - e em um dos casos, até a irreparável perda de um viticultor que fornecia uva há mais de 20 anos. Por isso, a quarta edição do Legado Social uniu esforços para amparar e dispor recursos também para estas famílias, incluindo as de colaboradores que passaram por perdas de moradias e demais transtornos associados às enchentes. "Enquanto uma empresa centenária, nós sempre tivemos o compromisso em retribuir o acolhimento às comunidades em que estamos presentes e que se tornaram essenciais em nossa jornada", define o diretor-presidente. Diante da situação, parte do valor da campanha foi direcionado para auxiliar essas pessoas na reconstrução de suas vidas: entre as doações, estiveram a compra de equipamentos para auxiliar uma família de agricultores no retorno de atividades e o auxílio financeiro para a construção de uma nova casa para uma moradora em Tuiuty, entre várias outras ajudas pontuais. Junto à Defesa Civil, o projeto também contribuiu com destinação de materiais, enxovais e com bebidas não alcoólicas. Outra importante questão atendida pelo projeto foi a causa animal, representada pela ONG Por Empatia, entidade que se destacou em sua atuação acolhendo os animais resgatados em Bento Gonçalves. Além disso, houve destinação de recursos ao Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD).



Campanha Unidos por Bento do CIC-BG