Bolicho reúne produtos de cooperativas gaúchas na Expointer

Sistema Ocergs O objetivo do espaço é mostrar a diversidade de alimentos, itens e serviços das cooperativas gaúchas. Fica na casa do, na Expointer, um bolicho só de produtos de cooperativas do Rio Grande do Sul.

Gerson Lauermann, superintendente do Sistema Ocergs, detalha os itens: salames, iogurtes, requeijão, queijo, vinhos, espumantes, biscoitos, arroz, feijão, erva-mate, doce de leite, chimia, doces em geral, creme de leite e leite em pó. “Muita gente nem sabe que o que está exposto aqui vem de cooperativas”, afirma o executivo.

Para ele, participar da Expointer neste processo de retomada é especial para o setor. “Para mostrar que as cooperativas estão presentes e que produzem com qualidade”, justifica. O selo Somos Coop, exposto no local, é o carimbo que sinaliza que os insumos são provenientes de cooperativas.

Além das indústrias de alimentos, o público pode conhecer, na casa da Ocergs, cooperativas do ramo da saúde, do trabalho, do transporte, do crédito e da infraestrutura, por exemplo.

O espaço na Expointer também é sede para eventos, encontros de representantes e capacitações, inclusive algumas específicas para jovens e mulheres. O conceito de ESG também se faz muito presente. “Isso está na veia do cooperativismo”, frisa Lauermann, sobre o cuidado e a relação com o ambiente.

O espaço é aberto para visitantes da Expointer, próximo ao chafariz EVANDRO OLIVEIRA/JC

A Casa Ocergs está situada no centro do Parque de Exposições Assis Brasil, próximo ao chafariz. Isso fez com que a mensagem de resiliência fosse ainda mais destacada.

Durante a enchente de maio, aliás, o setor cumpriu um trabalho importante de recebimento de doações e, na Expointer, o foco é incentivar isso através do movimento Compre de Coops Gaúchas.

“Tínhamos essa responsabilidade de ter uma casa que fosse atraente e do nível do cooperativismo. É uma das maiores e mais bonitas”, orgulha-se o superintendente, que reafirma que “não dá para imaginar a economia do Rio Grande do Sul sem as cooperativas”.

Dados do cooperativismo no RS

• O cooperativismo passou de 3,5 milhões de associados em 2022 para 3,8 milhões.

• Ao todo, o setor empregou 75,9 mil pessoas.

• Em 2023, o faturamento foi de R$ 86,3 bilhões nas 370 cooperativas registradas no Sistema Ocergs, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior.