Banrisul anuncia maior Plano Safra de sua história com R$ 11 bilhões em crédito

O Banrisul lançou, no dia 6 de julho, o maior Plano Safra de sua história, com disponibilidade de R$ 11 bilhões em crédito, 57% a mais em relação à safra anterior — que também foi recorde e disponibilizou R$ 7,0 bilhões ao agronegócio. Esse é o terceiro ano consecutivo de valores substanciais, com R$ 5 bilhões no ciclo 2020/2021. — que também foi recorde e disponibilizou R$ 7,0 bilhões ao agronegócio.

A apresentação do novo Plano Safra, durante o AgroShow Banrisul 2023, realizado no Nau Live Spaces, em Porto Alegre, contou com a participação do governador do Estado, Eduardo Leite, do presidente do Banco, Cláudio Coutinho; autoridades do Governo do Estado, diretoria da instituição e representantes do agronegócio brasileiro.

"Estamos, hoje, anunciando o maior Plano Safra da história do nosso Banrisul, reforçando o foco estratégico do Banco para o setor e consolidando sua posição como fomentador do agronegócio e do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul", observa Coutinho. "Serão mais de 50 mil produtores beneficiados, o que demonstra que estamos conectados à realidade do campo", acrescenta o dirigente.



Em conexão com o pilar da sustentabilidade, o Banrisul manterá as linhas de investimento com foco estratégico em práticas socioambientais. "Pela modalidade AgroInvest Sustentabilidade, queremos incentivar a adoção de práticas sustentáveis e energias renováveis, alinhado ao movimento de finanças verdes e ESG. Também vamos seguir incentivando a agricultura de baixo carbono, o uso de energia fotovoltaica e de biodigestores, além da irrigação - que é essencial - solos e armazenagem", salienta o presidente.



O Governador do Estado, Eduardo Leite, destaca os expressivos valores disponibilizados pelo banco para o próximo período. "O Banrisul tem um papel fundamental nas políticas de fomento e apoio aos nossos produtores rurais. Nesta safra, o banco vai disponibilizar o maior montante de recursos da sua história, que vai permitir a expansão do agro e, assim, irrigar toda a nossa economia. É isso que esperamos de um banco público: que apoie e esteja junto de quem precisa e está disposto a investir e trabalhar no nosso Estado. Tenho certeza de que teremos uma excelente safra", enfatiza o chefe do executivo estadual.



Ao todo, o Plano Safra 2023/2024 disponibilizará R$ 5,2 bilhões para grandes produtores, R$ 3,8 bilhões para médios produtores e R$ 2,0 bilhões para a agricultura familiar. Considerando os pequenos e médios agricultores, a ampliação de recursos será de mais de 66%, na comparação com o Ano Safra anterior.

"Seguiremos com a prioridade em atender um maior número de clientes da agricultura familiar, assim como médios produtores. Acreditamos que, muito maior do que o impacto econômico que geram, é o impacto social e a segurança alimentar que esse público traz com a sua força motriz. Nosso maior propósito é promover o desenvolvimento econômico e social do nosso Rio Grande, sendo o agente financeiro e transformador da vida das pessoas", detalha o diretor de Crédito, Osvaldo Lobo Pires.



Os clientes da agricultura familiar correspondiam, no Ano Safra 2022/2023, 51% em número de contratos realizados. Somando a esses os médios produtores, a representatividade supera 84%. A quantidade de operações realizadas com pequenos e médios produtores cresceram, na comparação com o Ano Safra 2021/2022, mais de 70%.



Conexão com o campo



Em linha com o compromisso da capilaridade dos serviços, o Banco tem reforçado e qualificado sua atuação no ramo do agronegócio. Com o intuito de se aproximar ainda mais do produtor rural, desde 2021, a instituição financeira deu início a um projeto de qualificação dos espaços de atendimento desse setor, com ambientes tematizados e exclusivos. Hoje, os Espaços Agro já estão disponíveis em Santo Ângelo, Cruz Alta, Passo Fundo, Ijuí, Carazinho, Bagé e Santana do Livramento. Estão em fase de implantação outros 11 espaços.



"Estamos ampliando nosso time de gerentes e especialistas em agronegócio. Atualmente, temos 51 gerentes de Relacionamento, atendendo carteiras exclusivas de clientes do agro, com abrangência em mais de 100 municípios. Também outros 26 gerentes de Agronegócio, que atuam em microrregionais em todo os Estado e são responsáveis pela orientação técnica às agências, e expansão de parcerias e negócios, com parceiros e entidades em todas as regiões. São mais de 350 agências com perfil para o agro, com equipes treinadas e qualificadas para o atendimento aos nossos clientes. Além disso, possuímos mais de 3,5 mil assistentes técnicos conveniados e capacitados para a realização de projetos e assessoria técnica ao produtor agro", salienta o diretor Comercial, Fernando Postal.



Balanço Plano Safra 2022/2023

O Banrisul encerrou o Ano Agrícola 2022/2023 com resultados recordes. Foram mais de R$ 9,3 bilhões em concessões de crédito rural, com crescimento em torno de 88% em relação ao Ano Safra anterior. Na comparação com a Safra 2019/2020, que marca a retomada do agronegócio como pilar estratégico para o Banco, o incremento foi de 312%.



Só em custeio, foram mais de R$ 6,5 bilhões alocados no último período. O crescimento da carteira de crédito ocorreu, principalmente, em financiamentos para pequenos e médios produtores rurais, de forma pulverizada.



Além disso, as linhas de investimento cresceram em torno de 125%, na comparação do Ano Safra atual com o anterior. As modalidades que mais se destacaram foram: Equaliza Moderfrota, Equaliza Pronaf, Equaliza Irrigação, Fundo Clima e AgroInvest Sustentabilidade.