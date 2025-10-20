Cinco chaves que fizeram Nebraska decolar no uso de irrigação

De Lincoln, Nebraska (EUA)

Por que Nebraska, no meio oeste dos Estados Unidos, entrou no radar como modelo de irrigação para ampliar a produção de grãos? No primeiro dia da Missão do RS nos EUA, justamente no estado, ficaram claras as habilidades que garantem a condução e nível de uso de reservas, que cobrem 13% da área de agricultura do Nebraska, algo como 3,6 milhões de hectares, de milho e soja. Representantes do Daugherty Water for Food Global Institute (DWFI, na sigla em inglês), da Universidade de Nebraska, listaram cinco aspectos que fazem o êxito do modelo.

Capacidade de uso da tecnologia, dados mapeando áreas e ganhos para as culturas, relação com as comunidades e instituições, confiança no uso das autorizações e recursos. Só na questão de informações, o estado acumula 132 anos de registro de como é o comportamento e uso de água. "Os dados são decisivos para a tomada de decisões. Mas tem um custo", observou Nicholas Brozovic, diretor de Políticas do instituto. Outro detalhe na atuação nas regiões é a transparência das informações. Relatórios são emitidos anualmente com a condição das reservas de água, mostrando onde o aquífero, no caso do Nebraska se chama, Ogallala.

"São ferramentas para manejar água subterrânea. Precisa ter confiança entre os usuários. Sem construir essa confiança e os dados, não cria ações para a área", ressaltou Brozovic. Os dados, por exemplo, também são subsídios para sustentar a pesquisa, que tem como um dos hubs o campus de Inovação da Universidade de Nebraska, onde fica o DWFI. Uma das preocupações para o futuro é ter uma nova geração de profissionais para atuar e com foco em segurança hídrica e alimentar.

"Irrigação é vista como uma maneira de garantir a produção”, apontou o diretor de pesquisa nos Estados Unidos, Cristopher Neale. Brasileiro, mas há mais de 40 anos atuando no país com foco e especialização em uso de água para produção em engenharia, Neale coordenou o primeiro dia de visita da comitiva gaúcha. Neale citou que hoje a instituição está com parcerias com estados do Brasil, como Bahia, Mato Grosso e Paraná, para auxiliar em avanços no uso de águas subterrâneas.

Outro recado do diretor de pesquisa destaca a construção de confiança com produtores e áreas onde há a coleta de água. "Quando fala em irrigação, tem de olhar todos os usuários de água, desde campo à cidade, e até setores como indústria", orienta o diretor de pesquisa. Um dos aspectos que foram muito destacados é o cumprimento da lei e regulamentos sobre o uso da água. “A transparência de dados é o fator de sucesso do modelo. Se tem anos que o aquífero baixou, adotam-se restrições. O agricultor pode ir olhar e ver que baixou e entender que a regra mudou para garantir a sustentabilidade futura", relaciona Neale.

O diretor do instituto, Peter McCornick, pontuou que o caminho para ampliar áreas com irrigação envolve o engajamento dos produtores e como as instituições gerenciam os recursos de água. McCornick alerta para a disponibilidade hídrica. "É um investimento de longo prazo em educação e participação, mas precisa estabelecer um sistema de governo para gerenciar os recursos hídricos", recomendou o diretor.