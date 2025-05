Missão gaúcha posiciona o RS em NY e avança em parcerias na área de tecnologia

Fernanda Crancio, de Nova York

Após 20 agendas em cerca de quatro dias de missão nos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite encerrou na tarde desta quinta-feira (15) a programação em Nova York. Com foco na divulgação do Rio Grande do Sul perante o mercado investidor norte-americano e consolidação de parcerias com empresas gigantes de tecnologia, Leite comemorou o fato de ter obtido o resultado esperado com a viagem: posicionar o Rio Grande do Sul de maneira destacada nos EUA.

“Eu estou bastante satisfeito (como o resultado da missão), pelos bancos que circulamos, nos ambientes que acessamos, aqui estão os investidores, o Rio Grande do Sul se posiciona de uma maneira destacada, acho que isso é muito importante. Investidores que gerenciam bilhões de reais e de dólares, definindo que projetos serão alvos dos seus investimentos”, pontuou. O governador também destacou as agendas de interação com empresas ligadas ao setor de tecnologia.

Ao longo desta semana, Leite e equipe mantiveram reuniões com investidores e participaram de eventos inseridos na Brazilian Week promovidos por empresas e bancos. “O Rio Grande do Sul precisa circular por aqui, mostrar todas as potencialidades, os blocos de concessão e oportunidades de investimentos privados”, destacou.

Toda essa mobilização foi ainda fomentada com a realização do RS Day, evento capitaneado pela Invest RS e integrado à semana do Brasil nos EUA, que reuniu uma centena de empresários e lideranças de fundos de investimento para conhecer as potencialidades e oportunidades do Estado. A iniciativa, inédita, deve se estender a outros países, conforme as agendas de feiras e compromissos futuros do Executivo no exterior, como explicou Leite. Segundo ele, o evento serviu de ponto de partida para um trabalho a médio e longo prazo que seguirá sendo feito pela equipe governamental e Invest RS.

Quando questionado se já havia frutos após o evento, o governador destacou que o processo funcionava como uma “semeadura”. “Tudo aqui é muito semeadura, é um trabalho de médio e longo prazos, é começar a criar um espírito que o Rio Grande do Sul seja olhado, percebido, observado. Os investidores brasileiros que circulam por aqui, com quem eu converso, dizem que o RS estava fora do radar em anos anteriores, porque ele não se posiciona, fica muito para si mesmo. E a gente está posicionando o Rio Grande do Sul onde estão circulando os investidores, para que comecem a perceber que aquele estado que ali atrás estava com dificuldades, porque não conseguia pagar as contas em dia e passou pelos desafios como os das enchentes, está superando esses desafios, tem segurança pública melhorando, tem infraestrutura com blocos de concessões. A gente quer que o Rio Grande do Sul entre no radar para vários investidores”, concluiu.

Agendas importantes na área da tecnologia também marcaram a missão, com foco na disseminação da Inteligência Artificial entre os gaúchos e capacitação na ferramenta. Parcerias nesse sentido foram mantidas com a Salesforce e IBM. “Em termos de formação da nossa população também foi importante. Foi colocando o nosso time todo aqui em sintonia com o que está acontecendo do ponto de vista de evolução tecnológica, para que a gente possa manter o Estado líder em inovação. Somos hoje líderes em inovação, mas a velocidade com que se transforma a tecnologia exige que estejamos muito atentos com o que está acontecendo no mundo para não perdermos o passo e mantermos o RS com esse diferencial competitivo”, finalizou.

Ainda na área da tecnologia, na Xertica, subsidiária do Google, o grupo conheceu soluções que podem ser aplicadas nas políticas públicas na área de segurança. E na e Open IA, que pela primeira vez recebeu lideranças de um estado brasileiro, foi articulada a possibilidade de colaboração futura, com foco em ampliar o acesso de estudantes e professores à tecnologia e em desenvolver estratégias para promover a alfabetização digital e o uso responsável da IA, bem como utilização do ChatGPT Edu em ações educacionais.

O governador e comitiva encerraram a agenda da missão com um almoço no Eurasia Group, maior empresa de análise de risco político e econômico do mundo, para apresentar o novo ciclo de investimentos e as potencialidades do Estado. O retorno ao Brasil seria feito já a partir desta quinta-feira.