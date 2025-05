Rio Grande do Sul é destaque em painel da Nasdaq

Se a busca por investidores norte-americanos é uma das principais missões da agenda da comitiva gaúcha em Nova York, ela começa pela apresentação do Estado, que é um dos objetivos da programação ao longo da semana.

Nesta terça, o governado Eduardo Leite participa de evento organizado pela Apex Partners, onde falará sobre desenvolvimento regional. O mesmo foi amplamente divulgado na cidade, inclusive em painel da Nasdaq- segunda maior bolsa de valores dos EUA- na Times Square, a partir de uma articulação da Invest RS, que apontou o potencial do Estado como local promissor a investimentos, com base em fundamentos de competitividade.



A propaganda no painel apontou o RS como um dos mais competitivos estados do Brasil (foto).



O governador Eduardo Leite chegou a Nova York no sábado, quando teve uma agenda reservada e fechada à imprensa: um brunch com ex-alunos bolsistas do Instituto Ling, que contou com palestra do economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco. O grupo foi recebido pelo presidente do Ling, o empresário William Ling.