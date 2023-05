Eduardo Leite participa em NY de evento de conexão com investidores da América Latina

Fernanda Crancio, de Nova York



Dando sequência às agendas de prospecção de investimentos para o Rio Grande do Sul em Nova York, o governador Eduardo Leite e comitiva participaram na manhã desta quinta-feira (11) da 16ª Latino America CEO Conference do Itaú BBA, braço de investimentos do Itaú, realizado no Lotte New York Palace Hotel, na tradicional Madison Avenue.

O encontro, realizado anualmente, reúne clientes internacionais do banco, CEOs e CFOs de grandes corporações do Brasil e da América Latina, com intuito de apresentar investidores e intermediar futuras negociações. Segundo a organização do evento, são cerca de 600 participantes de diferentes países integrados ao longo de três dias de evento.



Já tradicional no calendário do mercado financeiro internacional, a agenda é vista como importante meio de conexão e geração de oportunidades de negócios e investimentos para clientes do Itaú BBA e investidores globais.

Leite fez uma apresentação aos investidores, falou da atual conjuntura do Estado, já que em sua última participação no evento ainda não haviam sido feitas as reformas, concessões e privatizações.

"Nessas agendas com bancos e investidores temos a oportunidade de mostrar nossa carteira de projetos. E nosso Estado agora se mostra aderente a esses fundos de investimentos, e a gente mostra a carteira que vem pela frente, as oportunidades do Rio Grande do Sul ", disse o governador.



Nessa carteira de ativos em busca de investidores estão, por exemplo, os armazéns do Cais Mauá, concessões para construção de presídios, novos blocos de rodovias, etc. "Então, colocamos o RS no radar desses investidores, pra que quando pensem no Brasil vejam além do Rio e São Paulo", enfatizou.



Segundo ele, a receptividade aos projetos do Estado tem sido boa, embora note alguma reticência no plano federal, pela troca de governo, falta de informação suficiente sobre o arcabouço fiscal. "Aos olhos desses investidores há alguns movimentos do governo que representam retrocessos, como o marco do saneamento, cancelamento da privatização da Eletrobras, incertezas sobre o arcabouço. Tudo isso cria uma névoa que deixa o investidor inseguro em relação ao País."