Delegação gaúcha viaja no trem-bala japonês para 1º compromisso da missão na Ásia

Guilherme Kolling, de Tóquio







Uma das primeiras impressões de quem chega ao Japão é a infraestrutura. Da estrada equivalente a uma freeway, com três pistas de cada lado, para quem sai do aeroporto de Narita até Tóquio, passando pela ampla rede ferroviária, com trens de superfício e metrô na capital do Japão, a eficiência dos meios de transporte chama atenção.

E também a pontualidade. Eram exatamente 7h39min da manhã desta segunda-feira, 18 de novembro (19h39min de domingo no horário de Brasília), quando a delegação gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite partiu da Estação Central de Tóquio rumo a Kyoto.



São 476 quilômetros (quase a distância de Porto Alegre a Alegrete) que serão percorridos em 2 horas e 12 minutos no Shinkansen, o trem-bala japonês. De lá, o grupo gaúcho vai de ônibus até a Província de Shinga, Estado-Irmão do Rio Grande do Sul desde 1980. Está previsto um encontro entre os dois governadores (RS e Shiga) e agendas até o fim da tarde, quando delegação retorna para Tóquio, de novo de trem-bala.



Mais informações ao longo desta segunda-feira.







