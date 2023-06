Theatro São Pedro faz homenagem ao Jornal do Comércio

o centenário de Eva Sopher. O Theatro São Pedro está celebrando neste mês de junho seus 165 anos com uma série de atividades. Nesta segunda-feira (26) ocorreu mais um evento comemorativo com o lançamento do livro Teatro palavra, alusivo à criação do Multipalco aos últimos anos de Eva Sopher à frente da instituição que dirigiu por décadas. A obra reúne fotos e depoimentos de artistas sobre a importância do mais tradicional palco do Rio Grande do Sul. O encontro também lembrou

Na oportunidade, também houve o reconhecimento a pessoas que colaboraram com a reconstrução e manutenção do Theatro São Pedro, bem como com a sua expansão, a partir da criação do Mulipalco no início dos anos 2000.

Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, que recebeu o livro Teatro palavra das mãos do atual diretor do Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt Tânia Carvalho Ivete Brandalise Um dos homenageados foi o diretor-presidente do, Mércio Tumelero, que recebeu o livro Teatro palavra das mãos do atual diretor do Theatro São Pedro,. Também foram homenageados os ex-governadores Jair Soares, Germano Rigotto, José Ivo Sartori, os empresários Jorge Gerdau Johannpeter, Otomar Vontobel e Suzana Vellinho em memória do pai Paulo Vellinho, além das comunicadoras, do produtor Geraldo Lopes, além de Lucia Verissimo.

Primeira presidente da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, Tânia Carvalho relembrou momentos de sua trajetória. EVANDRO OLIVEIRA/JC

Tânia Carvalho fez um breve pronunciamento destacando três momentos marcantes de sua vida no teatro: o dia em que recebeu o original do documento de compra do lote onde foi construído o Theatro São Pedro; o fato de ter sido a primeira presidente da Associação dos Amigos do Theatro São Pedro; e ter sido no complexo cultural o lugar onde conheceu o seu marido, Felicíssimo Araújo dos Santos.

Gerdau, por sua vez, destacou a importância da educação e da cultura como um legado transmitido pelo seu pai, e que passa por gerações entre a família de empresários, que segue apoiando a cultura como algo importante para a evolução da sociedade.

Jorge Gerdau destacou importância do apoio à cultura como parte do legado familiar. EVANDRO OLIVEIRA/JC

Além da distribuição da bela publicação, os convidados puderam assistir a uma homenagem da atriz Lisiane Medeiros que interpretou Eva Sopher, fazendo um agradecimento às personalidades que contribuíram para o teatro, além de contar sua trajetória na instituição cultural e os amigos que fez em sua vida dedicada ao teatro.

“Cem anos na vida de uma pessoa é muito tempo, mas, na de uma instituição, isso não é nada”, afirmou a personagem Eva Sopher. “Agradeço por ter deixado meu nome na memória desse teatro”, concluiu.

A classe artística esteve bem representada com nomes como os atores Luiz Paulo Vasconcellos, Sandra Dani, Suzana Saldanha, Lourdes Elói, Caio Prates, além do diretor artístico do Theatro São Pedro, Dilmar Messias.