Os 100 anos de Eva Sopher

Daqui a dois dias - portanto, no domingo, 18 de junho -, Eva Sopher (se viva fosse) completaria 100 anos de vida. Tive a feliz oportunidade de conviver com ela ao longo de muitos anos: primeiro, acompanhando-a nos trabalhos da Pro Arte, entidade que promovia a vinda de músicos e conjuntos europeus - especialmente, de câmara - a Porto Alegre, para concertos e recitais em nossa cidade. Desde aquela época, Eva Sopher evidenciava preocupação com a formação e acessibilidade dos jovens às artes, de sorte que a assinatura para as récitas de uma temporada - como se organizava, então - tinham descontos significativos para eles. Depois, no Theatro São Pedro.

Ela foi convocada para dirigir as obras de recuperação do Theatro São Pedro, em 1974. Mas o que era para ser restauração, transformou-se em reconstrução que, ao longo de uma década, ocupou seus esforços e empenho, sobretudo em conseguir os financiamentos necessários - o que foi possível graças ao governo federal, na época, tendo à frente o general Ernesto Geisel, cuja chefe de gabinete e filha, Amália Lucy, tornou-se, de certo modo, madrinha do projeto. Naquele período, eu trabalhava na editoria de cultura do Correio do Povo. A cada ocasião em que uma autoridade de Brasília vinha visitar as obras, Eva me avisava antecipadamente, de sorte que, na visita, lá estava eu com meu bloquinho de notas, a registrar tudo o que depois uma reportagem no jornal transcrevia aos leitores, criando um compromisso do qual a autoridade não poderia mais recuar.

Foi assim que o Theatro São Pedro não só foi reconstruído como salvo; eis que, a exemplo do tempo do presidente de província Carlos Barbosa, conforme registro de jornal guardado no memorial do teatro, muita gente queria pura e simplesmente derrubá-lo: teatro, para quê? Arte, para quê? Eva Sopher já havia liderado projetos inimagináveis - como a aquisição de um piano Steinway, para a Pro Arte -, visto que o piano disponível, então, no Theatro São Pedro (onde boa parte dos recitais da Pro Arte ocorriam), encontrava-se em mau estado. O Correio do Povo liderou aquela campanha e o piano foi adquirido. Piano que, quando das obras do teatro, foi transferido para o auditório da Assembleia Legislativa, então recém-inaugurado, mas que, depois, retornou ao teatro e ali se encontra, ainda hoje, em ótimo estado de conservação e em plena utilização.

Terminada e inaugurada a obra do Theatro São Pedro, como a maioria dos leitores deve recordar, Eva resolveu que o local necessitava de um anexo para guardar objetos de cena, equipamentos de produção e um pequeno espaço para música de câmara. Assim, em 2003, vencida a primeira e importante etapa de desapropriação e aquisição dos terrenos em torno do teatro - realizada ao longo da administração Amaral de Souza -, lançou-se a pedra fundamental do futuro Multipalco. Construído enquanto prédio subterrâneo, eis que o Iphan e demais órgãos de defesa do patrimônio histórico do País entendiam que um novo prédio não poderia destoar do conjunto arquitetônico majoritariamente caracterizado do século XIX.

Aquelas mesmas autoridades nada fizeram quando se resolveu erguer o "modernoso" prédio da Assembleia Legislativa bem ao lado do teatro, e cuja construção original era irmã gêmea do São Pedro, conforme mostram desenhos e fotografias de época. Mas assim foram dispostas as coisas e Eva Sopher, com sua pequena, mas decidida equipe, enfrentou o contratempo: o prédio foi projetado para ser uma obra subterrânea. Novamente, foi desafiada por um entendimento do Instituto dos Arquitetos do Brasil: por ser obra pública, a nova instituição deveria resultar de um concurso público de projetos, que foi realizado e vencido por um escritório de profissionais da própria cidade de Porto Alegre; projeto este que, depois, inclusive, seria premiado internacionalmente.

O prédio de sete andares começou a ser construído. No entanto, o que deveria ser obra de menos de dez anos, arrastou-se de 2003 até o momento, valendo a decisão da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, e a disposição do atual governador, Eduardo Leite, para garantir que, enfim, ele seja entregue ao público em 2025. Por tudo isso, as homenagens a Eva Sopher, a partir deste domingo, são significativas. A menina judia, exilada da Alemanha, não só encontrou, como transformou Porto Alegre em sua casa. Nos deu muito mais que alguém poderia imaginar. Seus 100 anos, por isso, estão muito vivos e devem ser comemorados por todos nós.