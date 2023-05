Câmara Brasil-Alemanha homenageia os 90 anos no Jornal do Comércio

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio Grande do Sul (AHKRS) homenageou os 90 anos de fundação do Jornal do Comércio durante reunião-almoço realizada nesta quarta-feira, 31 de maio, no Hotel Hilton, em Porto Alegre.

O presidente da AHKRS, Cleomar Prunzel, destacou a história construída com muito esforço ao longo de nove décadas. Além disso, Prunzel ressaltou a presença da quarta geração da família fundadora do JC atuando em cargos de comando da empresa, com os irmãos Giovanni e Stefania Jarros Tumelero. "Temos muita honra em ter o Jornal do Comércio como associado da Câmara Brasil-Alemanha", ressaltou. Prunzel parabenizou as famílias Jarros e Tumelero e todos os funcionários pelos 90 anos do JC.

A placa em homenagem ao Jornal do Comércio foi entregue por Cleomar Prunzel ao diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero. O texto da distinção menciona: "Por seus 90 anos dedicados à informação idônea e especializada, a Câmara Brasil-Alemanha parabeniza o Jornal do Comércio de Porto Alegre. Mais importante veículo de economia do Sul do País, nosso associado e parceiro honra sua história a cada nova edição. Que a data seja o início de um novo e igualmente longevo ciclo".

O Jornal do Comércio foi fundado em 25 de maio de 1933 por Jenor Cardoso Jarros e pela sua esposa Zaida Jayme Jarros. Começou como um informativo voltado aos atacadistas que atuavam em Porto Alegre, detalhando as cargas que chegavam ao porto da Capital. Gradativamente foi ampliando o noticiário até se consolidar como diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul.

O JC completou 90 anos no dia 25 de maio, data celebrada com uma solenidade realizada na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) que reuniu sete ex-governadores (Yeda Crusius, Jair Soares, Pedro Simon, Germano Rigotto, José Ivo Sartori, Ranolfo Vieira Júnior e Olívio Dutra) e o atual chefe do Executivo, Eduardo Leite.