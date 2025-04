Saiba quanto custa colocar um estande para expor na Feira de Hannover

Nos últimos anos, a participação de expositores brasileiros na Feira de Hannover tem sido timída. Nesta edição, por exemplo, são apenas três estandes entre os mais de 4 mil espaços no maior evento de tecnologia industrial do mundo. Uma das razões é o custo elevado. De acordo com expositores ouvidos pela reportagem, a locação custa € 445,5 o metro quadrado para um estande entre os pavilhões mais movimentados. Quem opta por um espaço pequeno, de 20 metros quadrados por exemplo, gastará cerca de € 9 mil em locação, e mais de € 20 mil para a construção do estande. Então, apenas em estrutura seria o equivalente a R$ 180 mil, valor que pode superar com facilidade os R$ 200 mil, considerando os gastos com equipe para os cinco dias de feira.