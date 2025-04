Presidentes da Fiergs e da Deutsche Messe abrem preparativos do Brasil em Hannover 2026

A agenda institucional mais importante para a comitiva brasileira na Feira de Hannover aconteceu na manhã desta terça-feira (1), na Alemanha. Uma reunião no 18º andar do prédio-sede abriu os preparativos para a participação do Brasil como país parceiro na maior feira de tecnologia industrial do mundo no próximo ano.O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, foi recebido por Jochen Köckler, presidente da Deutsche Messe AG, empresa organizadora da Feira de Hannover e de outros eventos na Alemanha, e pelo diretor de Relações Internacionais da Deutsche Messe, Marco Siebert.Pelo lado brasileiro, além de Bier, também estava presente a vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, de São Paulo, Barbara Konner, e executivos da Fiergs – o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Luciano D’Andrea, e a diretora de Senai-RS, Sesi e IEL, Suzana Kakuta.