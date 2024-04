Fábrica da Volkswagen em Hannover opera com 5,5 mil robôs

De Hannover (Alemanha)

Mas por trás daqueles prédios existe um complexo automobilístico gigante, onde mais de 13 mil funcionários dão expediente e produzem veículos da nova geração da Kombi. São comerciais leves ou vans, em quatro modelos – Transporter 6.1, Crafter, Multivan e ID Buzz, o mais recente, já fabricado no modelo elétrico. Uma das grandes fábricas da Volkswagen fica na periferia de Hannover. A poucos quilômetros do centro e localizada no mesmo município da, a planta, pelo lado de fora, não chama tanto a atenção. Não fosse o logo da Volkswagen, poderia se pensar em edifícios residenciais ou comerciais geminados de cinco pavimentos.Mas por trás daqueles prédios existe um complexo automobilístico gigante, ondee produzem veículos da nova geração da Kombi. São comerciais leves ou vans, em quatro modelos – Transporter 6.1, Crafter, Multivan e ID Buzz, o mais recente, já fabricado no modelo elétrico.

Essa linha é um sucesso de vendas tamanho que a fábrica de Hannover produz somente esses quatro modelos – embora, pela sua estrutura privilegiada, preste alguns serviços para outras fábricas da Volkswagen, como na área da estamparia.



Dentro do programa da comitiva brasileira que está na Feira de Hannover, estão incluídas visitas técnicas a grandes empresas alemãs, inclusive outras montadoras como a Mercedes-Benz, em Bremen



Embora não fosse possível fazer imagens, o que é praxe em visitas desse tipo por questões de segredo industrial, foi possível observar nas linhas de montagem alguns avanços ou tendências apresentados em estandes da Feira de Hannover e materializados no mundo real na fábrica da Volkswagen.



Grupo da delegação brasileira em Hannover que participou da visita à fábrica da Volkswagen nesta quarta-feira. Foto: Divulgação/JC

Inteligência Artificial ajuda os 13,5 mil funcionários da planta



Automação, conectividade e o uso da Inteligência Artificial estão presentes em diversos setores. Além dos 13,5 mil funcionários, são 5,5 mil robôs trabalhando ininterruptamente. O transporte de material ocorre com veículos autônomos. Os operadores usam relógios digitais, onde são informados pelas máquinas – sim, via Inteligência Artificial e programação – sobre a necessidade de repor materiais, bem como tinha sido mostrado por alguns expositores na Feira de Hannover.



Também dá para ver as máquinas funcionando, enquanto telas replicam em tempo real por câmeras a atividade, além do controle em computadores e o funcionamento do sistema em gêmeo digital, isto é, a reprodução virtual da operação física.



A tecnologia também é vista na rapidez e suavidade com que prensas imensas fazem o trabalho, moldando placas metálicas que se tornarão o corpo de veículos. Aí cabe observar que, além do controle de qualidade das máquinas, há também a supervisão humana. A reportagem observou um funcionário posicionado na saída do que serão os capôs e analisando, um a um, com uma iluminação especial para identificar eventuais imperfeições.



O test drive também é feito por uma equipe de funcionários – todos os veículos passam pelo procedimento, e são fabricados de 800 a 900 unidades por dia na fábrica de Hannover. A manutenção e programação dos robôs é outro trabalho que demanda muitos operadores.

Planta passa por transformações e busca adotar energia mais limpa no futuro



A fábrica da Volkswagen em Hannover opera desde 1956 e, ao longo dessas sete décadas, produziu mais de 9 milhões de veículos e passou por diversas transformações, tanto com avanços tecnológicos quanto os relacionados à mudança de mercado. O desafio da transição energética também está presente.



O mediador da Volkswagen que guiou o grupo explicou que a intenção é, no futuro, adotar energia limpa na planta. Mas o plano foi atrasado em função da invasão da Rússia à Ucrânia, o que fez a Alemanha parar de comprar o insumo dos russos.



Com isso, a energia utilizada na planta da Volkswagen tem diversas fontes, entre elas a produzida em usinas de carvão e também a gás – agora importado de outros países, especialmente da Noruega.



Mas ações concretas estão em andamento, como o próprio lançamento do veículo elétrico ID Buzz, que por sinal é entregue aos clientes por transporte com emissão zero.