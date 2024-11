Escritor gaúcho Daniel Rodrigues lança primeira obra individual de contos na Feira do Livro de Porto Alegre

O escritor e jornalista gaúcho Daniel Rodrigues está lançando, na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, sua primeira obra individual de contos intitulada “Chapa Quente” (ed. Caravana Editorial). O lançamento ocorre no dia 16 de novembro (sábado) e contará com duas programações. Às 15h, na sala O Retrato do Espaço Força e Luz (R. dos Andradas, 1223), ocorre um bate-papo do autor com a escritora convidada Simone Saueressig. Logo em seguida, às 16h, Rodrigues autografa a obra na Praça de Autógrafos da Feira do Livro, na Praça da Alfândega.

“Chapa Quente” é composto por uma reunião de cinco histórias do autor, que têm em comum entre si as tensões interpessoais e a complexidade das relações humanas, independente da época, do local ou da cultura em que ocorram. Seja nas favelas dos morros cariocas, na Europa iluminista ou nas pradarias inóspitas da América do Norte.

A prosa de Rodrigues, afeita aos detalhes, como num filme em que tudo o que está na tela carrega algum significado para a narrativa, é introspectiva, suscitando a reflexão do leitor. Ora doces, ora perversos, os contos transitam pelo céu e inferno do homem, sempre com um fio condutor simbólico destas tensões: o fogo. “’Chapa Quente’ traz histórias de naturezas, abordagens e realidades distintas entre si, mas tendo o ser humano na fervorosa busca por si mesmo como centro das ações”, analisa o autor. “Será uma oportunidade muito especial poder conversar um pouco sobre a obra e literatura com o público da Feira do Livro e com Simone Saueressig, uma autora versátil e muito criativa”, diz.

Selecionado em concurso realizado pela editora Caravana Editorial em 2023, o livro é resultado da experiência de mais de 10 anos de Daniel Rodrigues como contista, o qual já participou de diversas antologias coletivas. Além destas obras, também é autor de “Anarquia na Passarela – A influência do movimento punk nas coleções de moda”, livro pelo qual venceu o Prêmio Açorianos de Literatura 2013, conferido pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre/RS, na categoria Ensaio e Humanidades. Atual presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, também assina artigo no livro “50 Olhares da Crítica Sobre o Cinema Gaúcho”, editado pela ACCIRS em 2022.