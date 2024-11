Ana dos Santos na Feira do Livro: 20 anos de resistência com letras e voz

A poetisa, escritora, professora de Literatura Brasileira e pesquisadora Ana Dos Santos é reconhecida como autora de livros de poesia que abordam, sobretudo, as experiências femininas negras e suas relações com o erótico, destacando-se por sua liberdade lírica e pela atuação em defesa da poesia como salvaguarda para a escrita de mulheres negras. Ana está lançando Maiúscula (Libretos Editora, 104 páginas, R$35,00 na feira), sua quarta publicação solo. O lançamento na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre será na sexta (15). Às 16h30min, haverá o encontro com a autora Ana Dos Santos na Sala Noé de Melo Freitas - Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas,1223). Em seguida, às 18h, ela autografa na área central. O livro pode ser adquirido na banca 32.Dividido em três partes por temas, o livro inicia falando da finitude em Escrevo uns versos, depois, rasgo. Na sequência, Pérola Negra faz uma homenagem ao poeta Luiz Melodia e as poéticas negras brasileiras. E finaliza com a série Afro Disíacas, com uma pegada erótica no sentido mais amplo do Eros, a relação com a vida, com o bem viver das mulheres negras e as deusas que nos habitam.Ana Dos Santos é poetisa, escritora e professora de Literatura Brasileira. Mestra em Estudos Literários pela UFRGS, faz doutorado em Pós-colonialismo e identidades, onde pesquisa a escrita de mulheres negras e indígenas. É autora dos livros Flor (2009) e Poerotisa (2019) – finalista dos prêmios Livro do Ano de Poesia da Associação Gaúcha de Escritores do Rio Grande do Sul (AGES) e Milton Pantaleão de Literatura Independente 2020 – Pequenos grandes lábios negros – vencedor do prêmios Milton Pantaleão de Literatura Independente 2021, categoria Poesia.