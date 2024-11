Negra Jaque lança livro sobre as Casas de Hip Hop

Conhecida pelas rimas e pelas letras que abordam questões sociais e raciais, a rapper, ativista social, escritora e mãe Negra Jaque, primeira secretária de Hip Hop do Rio Grande do Sul, mostrará seu lado escritora na edição histórica de 70 anos da Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta quinta (14), ela lançará o livro Casas de Hip Hop: Construção de Saberes Emancipatórios na Praça de Autógrafos, a partir das 16h. A obra é uma celebração da cultura Hip Hop e da formação de espaços de saber e cidadania, refletindo sobre as práticas que fortalecem a comunidade e promovem a emancipação das comunidades. A base do texto faz parte da dissertação de Mestrado que Jaque apresentou junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Jaque salienta que esse livro está no projeto de recriação do estado, uma missão que recebeu nestes últimos meses e é uma ferramenta de possibilidade de criação de Casas de Hip Hop por todo território nacional.Jaqueline Trindade Pereira, mais conhecida como Negra Jaque, é rapper, compositora, educadora popular, apresentadora de TV, produtora cultural e mãe. Está na estrada com a música desde 2007, quando integrou o grupo Pesadelo do Sistema. Já se apresentou em diversos lugares do país e participou de muitos festivais. É mestre em Arte e Educação pela UFRGS. Em 2023, lançou seu primeiro livro intitulado Linhas de Cura: ensaios sobre rap, negritude e outras formas de existir. No carnaval, lidera o Bloco das Pretas onde samba e ativismo se misturam. É a primeira secretária de Hip Hop do Rio Grande do Sul.