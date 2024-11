O bem em forma de nariz vermelho

A ONG porto-alegrense Doutorzinhos, mestres na arte da palhaçaria hospitalar, marcará presença especial na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Reconhecida como uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), a entidade transforma os hospitais em espaços de afeto e encanto, unindo riso, arte e cultura na recuperação de pacientes e no acolhimento de seus acompanhantes e profissionais da saúde. Para celebrar essa jornada, o livro coletivo TOC TOC, POSSO ENTRAR? Nossas histórias vividas em hospitais terá sua sessão de autógrafos coletiva nesta terça-feira (12), às 10h, na Praça de Autógrafos Coletivos.A ideia da publicação surgiu após um dos variados encontros de duplas, onde os voluntários se reúnem com funcionários da ONG para discutir o processo, as visitas e os sentimentos. Ana Schons, membro da comissão organizadora da obra, conta que “o livro foi algo que pensamos como construção de memória da ONG, mas se tornou um modo das pessoas conhecerem o nosso trabalho, refletir sobre a transparidade da vida e a humanização que esses pacientes precisam”.Os voluntários transformam suas vivências em palavras que tocam a alma: contos, crônicas e poemas que carregam o dom da palhaçaria e a força do voluntariado estão entre as 120 páginas, atingindo com delicadeza o coração de cada leitor. No livro, é possível escutar cada voluntário contando sua história por meio de QR codes disponíveis. Para eles, sempre serão os humanos que virão em primeiro lugar. Trabalhando sempre com a verdade, a prioridade da ONG é clara: “trazer mais leveza para o dia a dia daquelas pessoas e um conforto além do que a medicina tradicional já faz”. Porém, não são só os pacientes que precisam de colo, abraço e acalento. Familiares e até mesmo funcionários dos hospitais se divertem com os doutorzinhos, que a cada visita espalham mais e mais risadas e sorrisos pelos corredores, por vezes, tão silenciosos.