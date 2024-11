Livro inédito de Jayme Caetano Braun é lançado em comemoração a 100 anos do artista

Seguindo as comemorações dos 100 anos de Jayme Caetano Braun, será lançado o livro Improvisos neste domingo (10), às 17h, dentro da programação oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. Além da presença de familiares e amigos do poeta, o escritor e compositor Gujo Teixeira, que participa da edição com o texto de prefácio, irá autografar os exemplares na atividade.O livro é fruto de gravações da década de 70 do programa de rádio Brasil Grande do Sul, em que Jayme declamava de improviso – muitas vezes, com temática referente aos assuntos do dia. Eron Vaz Mattos, compositor e amigo de Jayme, gravou em fita cassete diversos programas e realizou a transcrição. Os originais foram revisados pelo próprio Jayme Caetano Braun, em 1988, e o trabalho permaneceu inédito desde então.Os textos, que recuperam 34 payadas inéditas em livro, mostram um payador no auge de sua criação artística. No registro é possível encontrar versos que tratam de acontecimentos noticiados, em tom mais urbano e universal, mas com a essência típica do gaúcho missioneiro. Improvisos é apenas o primeiro livro de uma série de publicações inéditas em vista, pois existem centenas de páginas com material manuscrito, e não lançado, no arquivo pessoal da família. Junto a textos em jornais nunca publicados em livro, estima-se que há entre 5 a 7 livros inéditos a serem lançados nos próximos anos. Todos esses fatores apontam para uma continuidade do projeto e a revitalização da obra de Jayme Caetano Braun.