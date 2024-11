Feira do Livro vendeu mais de 37 mil livros nos primeiros quatro dias

A 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que simboliza a retomada do setor livreiro depois das enchentes de maio, já está sendo comemorada. Nos primeiros quatro dias de evento, mais de 37 mil livros foram vendidos, superando as expectativas dos organizadores. O domingo (3), que recebeu um grande número de visitantes, registrou a maior comercialização, com mais de 13 mil livros vendidos. Os números foram divulgados nesta terça-feira (5) pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Também de acordo com a Câmara do Livro, 398 autores já realizaram atividades na programação adulta da Feira do Livro de Porto Alegre. Do total, foram 349 gaúchos, 37 de outros estados e 12 internacionais. A Feira fica até o dia 20 de novembro, com 72 bancas de livros adultos e infantis.