Livro recupera sequência de protestos nas formaturas da Medicina da UFRGS

O ano de 2024 representa um marco histórico na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Famed/UFRGS). Há 50 anos, em novembro de 1974, a turma de formandos protagonizou uma solenidade diferente, marcada por protesto contra as condições de ensino durante o curso, e acabou inaugurando uma sequência de manifestações nas formaturas, que se estenderiam até 1990. Essa história é recuperada no livro Beca, Canudo e Protesto: contestação e irreverência nas formaturas da Famed/UFRGS de 1974 a 1990 (Libretos Editora, 352 páginas, na Feira: R$100), de Elisa Kopplin Ferraretto e Elvino Barros.

Para marcar todas essas datas históricas, Beca, Canudo e Protesto será lançado nesta quarta (6), na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Às 17h, os autores falam sobre os episódios na sala O Retrato do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223). Às 18h, autografam na área central da Feira. O livro, editado pela Libretos, é escrito na forma de uma reportagem e traz amplo material ilustrativo, além de QR-codes para acesso a um áudio e quatro vídeos de formaturas do período. O livro pode ser adquirido na banca 32 da Libretos.

Os autores entrevistaram cerca de 100 médicas e médicos que se formaram nas diferentes turmas do período, além de realizarem ampla pesquisa documental. Elisa ressalta que 2024 também marca os 60 anos do golpe militar no Brasil. Elvino acrescenta que completam, ainda, 100 anos da inauguração do antigo prédio da Famed/UFRGS, na Rua Sarmento Leite, e 50 de sua perda para o Instituto de Biociências, então recém-criado no contexto da reforma universitária.

A partir dos anos 1980 - em especial, de 1984, há exatos 40 anos, quando se iniciou o processo de redemocratização do país -, os protestos nas formaturas cedem lugar à irreverência e à negação da formalidade, relacionadas ao anseio pela reconquista da liberdade de expressão. Os formandos passaram a se recusar a vestir a beca e a obedecer o protocolo tradicional, introduzindo elementos cênicos e lúdicos nas solenidades.

Elisa Kopplin Ferraretto é jornalista e atua como assessora da Direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Elvino Barros é médico nefrologista, também no HCPA, e professor da Famed/UFRGS. Entre os entrevistados para a obra, estão grandes nomes da Medicina gaúcha, como Flávio Fuchs, Valter Duro Garcia, Gilberto Schwartsmann, Clotilde Druck Garcia e Júlio Conte.