Maria José Garcez lança Contos na 70ª Feira do Livro

A poeta e pianista Maria José Garcez estreia no gênero conto com a publicação Contos, na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. A obra reúne narrativas neste formato e será lançada com sessão de autógrafos na quinta-feira (7), a partir das 15h na Praça da Alfândega.Esta é a terceira publicação da escritora de forma independente. Por meio de uma narrativa simples, Maria José coloca seus sonhos no papel e fala do universo feminino. Cada conto revela, com personagens do cotidiano, histórias escondidas, de sua própria vida, revelando que é possível escrever e confiar no processo - da vida e da escrita.