Feira do Livro tem sábado de movimento influenciado por "feriados"

O movimento na Feira do Livro de Porto Alegre começou tímido neste neste sábado (2), feriado de Finados, no segundo dia da 70ª edição do evento, que ocupa a Praça da Alfândega, no Centro Histórico. O tema da feira em 2024, que vai até 20 de novembro, é O tempo passeia por aqui,. As 72 bancas podem ser visitadas diariamente das 10h às 20h.

LEIA MAIS: 70ª Feira do Livro de Porto Alegre é oficialmente aberta

De acordo com os livreiros, a baixa circulação de pessoas pela manhã e até o início da tarde pode ter relação com a junção de dois feriados - do servidor estadual, que foi transferido de 28 de outubro para essa sexta-feira (1º), e Finados, neste sábado.

Leitores buscam muito os balaios com livros com descontos e preços mais em conta TÂNIA MEINERZ/JC

Quem não se intimidou com o tempo abafado e foi até à Praça da Alfândega pode aproveitar para circular com facilidade pelas bancas, conferir os novos lançamentos e aproveitar os descontos. Os melhores preços podem ser encontrados nos tradicionais balaios, que, nestes primeiros dias, têm as melhores ofertas.

A Martins Livreiro, por exemplo, colocou em promoção por R$ 5 livros com diversos temas relacionados ao Rio Grande do Sul. “Estamos fazendo uma reciclagem de títulos. Escolhemos colocar aqui toda a história do Rio Grande do Sul”, explicou Luiz Borges, que atende na banca 6, logo no início da feira para quem chega na rua dos Andradas pela Caldas Júnior. No estande, podem ser encontrados livros de poesia, história, geografia, sociologia, folclore e romances com a temática dos pampas.

Na banca da editora L&PM, além dos descontos de 20% em todos os títulos, foi colocado parte do acervo com abatimento de 50%. “São títulos em estoque, editados há mais tempo”, comentou a atendente Dalce Fuhr.

Não são apenas os adultos que aproveitaram os descontos neste sábado de Feira do Livro. As crianças também curtiram as ofertas nos balaios infantis, estrategicamente colocado em uma altura acessível. O pequeno Lucas, de 6, passou um tempo a escolher as dezenas de obras infantis, a R$ 5, na banda da Livraria Estação Cultura. Questionado sobre o que gostava de ler, resumiu a resposta em “um monte de coisa”, não perdendo o tempo que tinha para vasculhar os livros, enquanto os pais esperavam próximo ao estande.

A partir deste domingo (3), a estimativa é de que o movimento comece a aumentar. O tempo abafado, com forte calor, também não motivaram os leitores a irem à Praça da Alfândega nas primeiras horas de operação das bancas neste sábado.

Este ano são mais de mil eventos culturais gratuitos. Das 72 bancas, 62 estão na área geral e 10 na área infantil e juvenil.