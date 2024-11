70ª Feira do Livro de Porto Alegre é oficialmente aberta

Nesta sexta-feira (1), às 18h, ocorreu a abertura oficial da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Celebrando 70 anos ininterruptos de evento e a retomada do setor livreiro, fortemente atingido pela enchente de maio, o ato contou com personalidades importantes do ramo e figuras públicas.

Participaram da cerimônia, realizada no Teatro Carlos Urbim, além de Sergio Faraco, patrono desta edição, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, a secretária de cultura do estado Beatriz Araújo, e a Ministra da Cultura Margareth Menezes, além de autoridades relacionadas à Câmara Brasileira do Livro e a Câmara Municipal de Vereadores.



A cerimônia foi marcada pelos discursos de patrocinadores e homenageados, além da passada da chave de ouro e da palavra secreta, antes em posse de Tabajara Ruas, patrono da Feira de 2023, ao homenageado desta edição. Faraco ainda disse que se sentiu muito honrado pelo convite, e proferiu um discurso focado na conservação do livro e da leitura no mundo. “Que salvemos o livro para que, no futuro, ele nos salve”.



Em discurso proferido na celebração, Margareth diz estar imensamente feliz com a bibliodiversidade da feira, e cita a curadoria dedicada à Literatura e Cultura Negras, de Lilian Rocha. Ela completa, dizendo que “a literatura e a cultura têm o poder de transformar a vida das pessoas”.