Em ano de seca e redução de crédito, Expodireto evita números sobre vendas na feira

Com bom movimento, especialmente por conta da audiência pública do Senado Federal sobre a securitização das dívidas dos produtores gaúchos que ocorreu no auditório central do parque, a Expodireto-Cotrijal encerrou nesta sexta-feira (14) em Não-Me-Toque da mesma forma que começou: cobrando medidas para impulsionar o setor que sofre com consecutivas secas. Apesar do cenário desafiador, a organização confirmou a expansão do parque em 40% para o setor de máquinas e um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões. Não houve coletiva de encerramento, e os números em vendas também não foram divulgados.

“A feira foi positiva, todo o planejamento foi concluído, os negócios fluíram naturalmente, mas o mais importante foi a troca de conhecimento e as tecnologias apresentadas. Sobre a expansão, vai ser ótimo porque vamos dar oportunidade para diversas empresas que estão aguardando para participar”, avaliou o presidente da Cotrijal, Nei Manica. O argumento para não divulgar os negócios é que os números são, muitas vezes, imprecisos e que geram concorrência entre eventos. No entanto, expositores ouvidos pela reportagem relataram que, em muitos casos, as vendas foram mais baixas do que o habitual, reflexo da redução no poder aquisitivo dos clientes.

O vice-presidente da Cotrijal, Ênio Schroeder, avaliou que o movimento na feira foi bom, embora inferior ao do ano passado nos primeiros dias, aumentando progressivamente ao longo da semana. “Percebemos que os expositores estão satisfeitos, foram procurados. É uma feira que traz muita informação”, ponderou.

A ausência de representantes do governo federal também marcou o evento e foi muito questionada durante os dias. “Todos os anos o governo esteve presente, mas desta vez o ministro faltou. Não sei que sinal é esse, o agro é aqui. Esta é uma das feiras mais organizadas do mundo, lamentamos a ausência. O Rio Grande do Sul passa por um momento difícil que precisa ser resolvido, por isso precisamos da securitização”, comentou o vice-presidente. “A razão da feira é o agricultor. Se ele vai mal, isso se reflete no evento”, acrescentou.

A Indutar, de máquinas agrícolas, destacou que, apesar das dificuldades, a feira manteve seu papel estratégico. “Aumentamos nosso estande este ano. É uma feira muito organizada e valoriza o agro, com a presença de muitas lideranças. Consideramos um dos eventos mais importantes do ano. Estaremos aqui no próximo ano e esperamos um volume ainda maior de vendas. Mas estamos felizes em fortalecer nossa marca e encontrar nossos clientes”, projetou o diretor de comunicação da empresa, Gustavo Stolte.

Ao todo, a 25ª Expodireto Cotrijal contou com 610 expositores em 131 hectares. Representantes e delegações de mais de 80 países participaram das atividades da feira. No Pavilhão da Agricultura Familiar, foram 222 expositores, enquanto a Arena Agrodigital contou com mais de 30 startups, empresas e hubs de inovação. O que confirma a relevância da feira, que se consolida como uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina.

Entre os destaques da edição deste ano, está o grande público presente em fóruns, painéis e debates promovidos ao longo da semana pela Cotrijal e por inúmeros parceiros. Os eventos abordaram os desafios e oportunidades para os diferentes setores do agronegócio, além das tecnologias que devem transformar a produção.