Debates sobre IA e irrigação movimentam 5ª edição da Arena Agrodigital da Expodireto

Durante cinco dias, a Arena Agrodigital da 25ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, foi palco de debates sobre inteligência artificial, irrigação, fazendas inteligentes, agricultura de precisão, inovação, produtividade, empreendedorismo, startups e sucessão familiar. As discussões mobilizaram o público e transformaram a feira em um verdadeiro caldeirão de novas ideias, que em breve poderão ser aplicadas no campo e na rotina dos novos produtores.

Esta é a quinta edição do espaço. Segundo Jonas Algeri, head de inovação da Cotrijal e responsável pela organização da Arena, o local se consolida como um dos mais relevantes da feira. “É fundamental impulsionar tecnologia e inovação. Neste quinto ano, com temas alinhados às necessidades dos produtores, evoluímos e abordamos assuntos atualizados, como inteligência artificial e irrigação, considerando as mudanças climáticas”, afirma.



Soluções em irrigação ganham destaque



Em um ano marcado pela estiagem e seus impactos nas lavouras, um dos principais focos das 12 startups que integram o espaço ao redor do palco da Cotrijal são as soluções de irrigação. “Essas empresas estão trazendo modelos tradicionais, mas com inovações, informações inéditas sobre economia de água, controle e uso sustentável das tecnologias”, explica Algeri.

Além disso, ele destacou a curadoria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que selecionou startups com soluções relevantes para os agricultores. “Muitas vezes, essas empresas não conseguem acesso à feira, então essa é uma grande oportunidade para atração de investimentos”, acrescenta.

Ao longo da Expodireto, Algeri se diz “extremamente satisfeito” com o movimento na Arena. “O palco teve uma programação robusta, com conteúdos relevantes para que o produtor saia informado e qualificado”, destaca.

Para ele, esse é um excelente caminho para engajar os jovens no agronegócio. “Isso faz com que queiram permanecer no campo, utilizando tecnologia na propriedade, acessando aplicativos que atendem às demandas atuais”, conclui.