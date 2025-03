Assinado na Cotrijal termo que autoriza a expansão do Parque da Expodireto

O quarto dia da 25ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, foi marcado pela assinatura do termo de autorização para início das obras que permitirão a expansão do Parque da Expodireto. O ato ocorreu nesta quinta-feira (13), no estande da prefeitura na feira. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado

No termo, Não-Me-Toque foi autorizada a municipalizar o trecho urbano da ERS-142, que a liga a cidade à vizinha Victor Graeff, conforme Lei Municipal º 5.725. O trecho teve sua titularidade transferida em 28 de janeiro de 2025, pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer).



Durante o anúncio feito pelo prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos, e pelo presidente da Cotrijal, Nei Manica, foi oficializada a permuta da área para a cooperativa, tendo em vista a expansão do Parque de Expodireto, realizando um novo traçado para a rodovia ERS-142. “Estamos com o projeto finalizado para iniciar a obra em breve, possibilitando que em 2026 a nossa Expodireto esteja de cara nova, ampliada e atendendo as expectativas de todos que participam da feira”, destacou o prefeito Gilson dos Santos.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que participou da cerimônia, comemorou a iniciativa, que irá permitir que mais empresas exponham na feira nas próximas edições. “Além da ampliação da Expodireto, que hoje tem uma média de 200 empresas esperando para participar, essa expansão é muito importante para a logística e escoamento da produção da região”, disse.