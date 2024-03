Banrisul projeta mais de R$ 1 bilhão em financiamentos na Expodireto 2024

Em uma perspectiva mais otimista, o Banrisul espera alcançar a marca R$ 1 bilhão em volume de negócios na edição deste ano da Expodireto Cotrijal, que acontece até esta sexta-feira em Não-Me-Toque. Por outro lado, em uma visão mais cautelosa, o banco espera atingir pelo menos os cerca de R$ 915 milhões registrados no ano passado. As projeções foram compartilhadas pelo diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, em entrevista ao Jornal do Comércio. “Nossa expectativa é poder atingir R$ 1 bilhão. Mas, apesar do nosso entusiasmo, sabemos que estamos em um momento ainda de muita incerteza para o produtor, o que pode fazer com que ele se resguarde um pouco mais”, pondera Postal. Neste cenário, ele cita a safra de soja 2023/2024 que deve ser, segundo a Emater/RS, a maior já registrada, com expectativa de que sejam colhidos 22,2 milhões de toneladas, alta de 71,5% em relação ao período 2022/2023. “Só que essa safra ainda vai ser colhida, então sempre há um pouco de precaução do homem do campo”, pontua. Também cita a tendência de queda da taxa básica de juros - hoje em 11,25% e previsão de que encerre 2024 em 9% - e de um volume menor destinado ao Plano Safra 2024/2025, que deve ser anunciado pelo governo federal em meados deste ano. Entre as linhas de crédito ofertadas na feira, Postal menciona o AgroEmpresarial, com possibilidade de financiar até 100% do valor do item adquirido e limite de até R$ 1 milhão, sendo o período de seis anos e uma taxa de juros de 10,5%. O Moderfrota, com limite financiável de até 85% do valor do bem em até sete anos e taxa de 12,5%. O Moderfrota Pronamp (sete anos e taxa de 10,5%). As linhas do Pronaf, com limite financiado de R$ 210 mil em até sete anos e juros de 5%. E o AgroInvest, que também permite o financiamento de até 100% do valor do bem adquirido, período de até oito anos e taxas que podem variar caso a caso. Sobre os projetos da cadeia do agronegócio que estão cada vez mais demandando recursos do banco, o diretor de Desenvolvimento do Banrisul destaca os sistemas fotovoltaicos, irrigação e armazenagem de grãos. “O governo gaúcho lançou um programa que prevê aumentar a área irrigada no Estado em 33%. Hoje. temos apenas 4%. Por isso, a expectativa de crescimento no financiamento de pivôs de irrigação na feira e ao longo do ano”, ressalta.