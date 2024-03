Bancos projetam superar volume de oferta de 2023

Instituições financeiras, públicas e privadas, se farão presentes na 24ª edição da Expodireto Cotrijal, com ofertas de diferentes linhas de crédito ao produtor rural. Na edição passada, as dificuldades de crédito e as altas taxas de juros foram bastante criticadas durante o evento. Agora, com a taxa básica de juros em queda — hoje em 11,25% e previsão de que encerre 2024 em 9% —, a expectativa é de um volume maior de financiamentos em relação ao ano passado, quando os bancos negociaram R$ 6,355 bilhões.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) informou que irá disponibilizar R$ 250 milhões para novos financiamentos. De acordo com a instituição, a oferta de crédito leva em conta o total de operações encaminhadas na edição do ano passado, quando registrou R$ 219 milhões.

Em nota, o vice-presidente e diretor de operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, informa que o volume de recurso será ampliado caso haja demanda para isso. "Tudo indica que teremos crescimento na safra deste ano sem os efeitos climáticos dos últimos dois anos, o que impacta positivamente na expectativa de novos investimentos", disse.

O Banrisul não estimou o volume de recursos de crédito a ser ofertado na feira, mas garante condições diferenciadas para as mais diversas cadeias produtivas do agronegócio. Em comunicado, o banco afirma que as linhas de crédito atenderão desde o agricultor familiar ao produtor empresarial. Diz ainda que os destaques com recursos subsidiados são as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) voltadas para aquisição de máquinas, equipamentos e sistemas fotovoltaicos, e os programas AgroEmpresarial e Moderfrota.

O Badesul projeta superar

R$ 839 milhões em propostas de financiamentos. "Neste ano, devem ser ultrapassados os recebimentos de propostas de financiamento de 2023 no evento, que englobaram 226 projetos, sendo a maioria para sistemas de irrigação", disse, em nota, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo.

De acordo com o presidente do Badesul, Claudio Gastal, nesta edição, serão utilizados, pela primeira vez na história da agência de fomento, recursos captados internacionalmente. "Neste ano, firmamos um contrato com o banco de desenvolvimento Fonplata, que nos possibilitará disponibilizar R$ 50 milhões na feira. Esse valor poderá ser empregado para modernização do agronegócio", destacou o dirigente.

O Banco do Brasil estima realizar R$ 1,5 bilhão em negócios - número 11% superior ao ofertado em 2023. "Mais uma vez estaremos com a força do time BB para apoiar os negócios de clientes e visitantes nessa que é uma das maiores feiras do setor, com reconhecimento nacional e internacional, reforçando a proximidade e relevância do banco na vida das pessoas", disse, em nota, o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil (BB), Luiz Gustavo Lage.