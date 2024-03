Maior comitiva chinesa da história marcará presença

A parceria comercial entre Brasil e China dá mais uma demonstração de força, dessa vez durante a 24ª Expodireto Cotrijal. Nesta edição da feira, a expectativa dos organizadores é de receber a maior comitiva chinesa da história. "A presença massiva de investidores chineses acontece principalmente pela viagem de prospecção realizada para Pequim, Xangai e Xiamen, no final de março de 2023", afirma o coordenador do Pavilhão Internacional, Matheus Prato da Silva.

A participação da delegação chinesa é, inclusive, considerada como a principal novidade do espaço neste ano, pois ela marcará presença tanto com empresas, que, pela primeira vez, virão como expositoras, quanto com autoridades do governo, empresários, traders, entre outros. "Esse movimento não é de se estranhar, já que, com certeza, a China é o maior parceiro comercial e de investimentos, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul", afirma Silva.

Os chineses vêm em busca de parcerias comerciais, projetos de investimento e possibilidade de compra de carne bovina, frango, suíno, soja, entre outros produtos para fornecimento e abastecimento do mercado chinês. "Inclusive com a possibilidade de compra de frigoríficos", revela Silva. Um dos destaques da delegação é uma empresa que faz a transformação energética, de carvão mineral, que é um passivo ambiental, em fertilizantes. "Lembrando que o Estado é o maior produtor de carvão mineral do País."

Entre as novidades deste ano está o Garden das Nações, um jardim que convida os visitantes estrangeiros e as empresas brasileiras para, em contato com a natureza, construir parcerias e realizar reuniões de negócio. Silva acrescenta que sustentabilidade e segurança alimentar serão temas centrais nessa edição da feira. "Haverá debates sobre geração de energia com plantas eólicas e solares, produção de hidrogênio verde, transição energética do carvão mineral, produção de biodiesel e etanol", antecipa.

A expectativa dos organizadores da Expodireto é de receber mais de 70 países nessa edição da mostra de Não-Me-Toque. "Não só investidores, mas também importadores e exportadores, pois, diferentemente do geral da feira muito focado em máquinas e implementos agrícolas, a área Internacional contempla a parte de proteína animal com carnes (de gado, frango e suínos) a parte de grãos (soja, milho, trigo, arroz), a parte de fertilizantes e bioenergia", diz Silva.

Mas o que os estrangeiros mais procuram quando visitam a Expodireto? Depende da realidade de cada país: os africanos vêm em busca de tecnologias agrícolas para poderem desenvolver e aprimorar a agricultura em suas localidades.

Os chineses vêm em busca de parcerias comerciais, possíveis projetos de investimento e na possibilidade de compra de carne bovina, frango, suínos, soja entre outros produtos para fornecimento e abastecimento do mercado chinês. "A Expodireto Cotrijal tornou-se a feira mais internacionalizada do agronegócio brasileiro, a qual muitos países já incluíram nos seus calendários oficiais, portanto, em constante e permanente promoção", finaliza.

A 24ª edição da Expodireto Cotrijal também sediará o 4º Seminário China-Brasil da cadeia de suprimentos da Agricultura, Pecuária e Alimentação. A 1ª edição foi realizada de forma virtual no Pavilhão Internacional em 2023. Já a 2ª e a 3ª edições ocorreram em Pequim, nos meses de março e novembro do ano passado. O setor internacional também sediará o evento Food Security as Defense too (Segurança Alimentar também como defesa). Ainda dentro das atividades previstas, o auditório International Point promoverá uma série de debates, com palestrantes do Brasil e do exterior.