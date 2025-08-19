Comercialização de medicamentos nos supermercados vai resultar na geração de empregos, diz Abras

A implantação da farmácia completa nos supermercados, com a presença de um farmacêutico e regularização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vai resultar em mais saúde com segurança, geração de empregos e redução no preço dos medicamentos. A posição do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, foi manifestada durante a entrevista coletiva de abertura da Expoagas nesta terça-feira (19) na sede da Fiergs, em Porto Alegre. Galassi diz que a proposta do senador Efraim Filho (União Brasil-PB) é consenso entre a entidade.

O projeto de lei do senador autoriza supermercados e atacadistas a comercializar medicamentos isentos de prescrição, como analgésicos, antitérmicos, antigripais e antiácidos. Para isso, o texto prevê que o estabelecimento deverá contar com um farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento. "Os supermercados serão mais um ponto de saúde para a população brasileira. Isso agrega mais emprego para os farmacêuticos ", comenta Galassi.

O presidente da Abras destaca que se o setor trouxer o atendimento farmacêutico para dentro dos mercados, com a presença permanente dos profissionais farmacêuticos nos estabelecimentos, haverá uma ampliação ao acesso dos medicamentos e mais segurança às famílias. Já o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, estima que a comercialização de medicamentos nos supermercados brasileiros vai resultar na geração de 30 mil novas vagas de emprego. "Temos a responsabilidade de gerar empregos com acompanhamento técnico no setor supermercadista", acrescenta.