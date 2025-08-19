Empresas que participam desde a primeira edição da Expoagas são homenageadas

Nove empresas expositoras que estiveram na Expoagas desde a sua edição inaugural, em 1983, foram homenageadas pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) durante a abertura da 42ª edição da Expoagas nesta terça-feira (19). No palco do Teatro da Fiergs, o presidente da Antônio Cesa Longo realizou a entrega de uma placa às companhias. "São empresas meritórias em um País com tantas adversidades e dificuldades no setor varejista. A homenagem tem o objetivo de mostrar o quão difícil é empreender no Brasil", comenta.

A homenagem foi realizada antes da primeira palestra no Teatro da Fiergs que abordou o tema "Transformação é a nossa marca" com as presenças do ex-jogador Dunga, capitão do tetracampeonato mundial em 1994, e do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (João Galassi). A mediação foi do filósofo Fernando Schüller.

Pela participação na primeira feira em 1983 foram homenageados: Águas Minerais Vontobel S.A (João Vontobel); Frigorífico Excelsior (Luiz Carlos Mota Nunes); Bettanin Industrial (Aguinaldo Fantinelli); Conservas Ritter (Walter Beiser); Vinícola Aurora (Sílvio Santos Martins); Neugebauer S/A (Rodrigo Vontobel), Isabela S/A (Guilherme Rodrigues e Andrei Trindade) e Melitta (Ricardo Vasquez). Também foram homenageadas as empresas Termolar e Souza Cruz que não enviaram representantes para receber a distinção.

LEIA MAIS: Expoagas tem mais de 800 lançamentos destinados ao setor supermercadista

O empresário Rodrigo Vontobel falou em nome dos agraciados. Ele destacou a batalha que é o mercado varejista no Brasil e a dificuldade das empresas se manterem em atividade. "São diversos motivos para se manter no mercado, mas fundamentalmente, é pela concorrência", ressalta. Para Vontobel, a concorrência é algo bom e produtivo, mas que premia aqueles que se superam e agradam aos consumidores e parceiros e conseguem manter os seus espaços no setor supermercadista. Na segunda-feira (18), durante a solenidade oficial de abertura na Casa NTX, o troféu Supermercadista Honorário foi concedido ao empresário Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS.