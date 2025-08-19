Expoagas tem mais de 800 lançamentos destinados ao setor supermercadista

Com mais de 800 lançamentos no setor supermercadista e com duas novas áreas de exposição, a Expoagas 2025 foi aberta nesta terça-feira (19) com a presença de lideranças, gestores e funcionários do setor varejista gaúcho e com a participação das 50 maiores redes supermercadistas do Brasil. A feira, que está na sua 42ª edição, é realizada no Centro de Eventos da Federação Gaúcha das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) até quinta-feira (21).

Durante entrevista coletiva na abertura da feira, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, disse que o momento é de transformação depois da tragédia climática de 2024 que atingiu o Estado. "Estamos sempre prontos para atender e antecipar as necessidades dos clientes", destaca Longo ao ressaltar que mais de 65 mil pessoas estarão participando dos três dias do evento. "São mais de 576 expositores e a feira terá palestras e negócios de mais de R$ 700 milhões", ressalta.

Segundo Longo, cerca de quatro milhões de gaúchos visitam os supermercados do Rio Grande do Sul diariamente. "Temos a certeza de recorde de público e de negócios na Expoagas justamente pela alta competitividade do setor", comenta. Conforme o dirigente, são sete mil lojas supermercadistas no Estado que estão presentes na feira. A Expoagas 2025 é a última da gestão de Longo, que deixa a entidade no dia 31 de agosto - ele permaneceu na presidência da Associação por mais de duas décadas.

Os visitantes poderão conferir as mudanças na feira. Com 30 estandes, a primeira área nova aproveita uma estrutura de lona construída no estacionamento do Centro de Eventos da Fiergs, que é passagem obrigatória para acessar a feira a partir de um túnel construído com tecnologia LED. O segundo espaço conta com expositores de inovação e soluções para supermercados, que congrega startups e empresas de TI na seção chamada de "Espaço Summit", com mais de 40 expositores.

A 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados conta com a presença de 180 empresários e lideranças do setor supermercadista de todo o Brasil, que contempla os presidentes de 26 associações estaduais de supermercados e diretores dos 50 maiores supermercados do Brasil. No ano passado, a Expoagas alcançou mais de R$ 704 milhões em transações e negociações e recebeu cerca de 63 mil visitantes.