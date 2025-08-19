Porto Alegre,

Publicada em 19 de Agosto de 2025 às 12:10

Expoagas tem mais de 800 lançamentos destinados ao setor supermercadista

Presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, destaca que quatro milhões de clientes frequentam os supermercados por dia no Estado

Tânia Meinerz/JC
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com mais de 800 lançamentos no setor supermercadista e com duas novas áreas de exposição, a Expoagas 2025 foi aberta nesta terça-feira (19) com a presença de lideranças, gestores e funcionários do setor varejista gaúcho e com a participação das 50 maiores redes supermercadistas do Brasil. A feira, que está na sua 42ª edição, é realizada no Centro de Eventos da Federação Gaúcha das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) até quinta-feira (21).
Durante entrevista coletiva na abertura da feira, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, disse que o momento é de transformação depois da tragédia climática de 2024 que atingiu o Estado. "Estamos sempre prontos para atender e antecipar as necessidades dos clientes", destaca Longo ao ressaltar que mais de 65 mil pessoas estarão participando dos três dias do evento. "São mais de 576 expositores e a feira terá palestras e negócios de mais de R$ 700 milhões", ressalta.
Segundo Longo, cerca de quatro milhões de gaúchos visitam os supermercados do Rio Grande do Sul diariamente. "Temos a certeza de recorde de público e de negócios na Expoagas justamente pela alta competitividade do setor", comenta. Conforme o dirigente, são sete mil lojas supermercadistas no Estado que estão presentes na feira. A Expoagas 2025 é a última da gestão de Longo, que deixa a entidade no dia 31 de agosto - ele permaneceu na presidência da Associação por mais de duas décadas.
Os visitantes poderão conferir as mudanças na feira. Com 30 estandes, a primeira área nova aproveita uma estrutura de lona construída no estacionamento do Centro de Eventos da Fiergs, que é passagem obrigatória para acessar a feira a partir de um túnel construído com tecnologia LED. O segundo espaço conta com expositores de inovação e soluções para supermercados, que congrega startups e empresas de TI na seção chamada de "Espaço Summit", com mais de 40 expositores.
A 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados conta com a presença de 180 empresários e lideranças do setor supermercadista de todo o Brasil, que contempla os presidentes de 26 associações estaduais de supermercados e diretores dos 50 maiores supermercados do Brasil. No ano passado, a Expoagas alcançou mais de R$ 704 milhões em transações e negociações e recebeu cerca de 63 mil visitantes.

