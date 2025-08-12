Expoagas pretende movimentar movimentar R$ 768 milhões de negócios

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) pretende reunir mais de 65 mil lideranças, gestores e colaboradores dos segmentos do varejo, da indústria, do canal distribuidor, do setor primário e da imprensa na Expoagas 2025. A 42ª edição da feira será realizada no Centro de Eventos da Federação Gaúcha das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), de 19 a 21 de agosto, para uma programação que contemplará negócios, networking, aprendizado e integração entre os elos da cadeia.



Promovida há mais de quatro décadas, a Expoagas 2025 será, segundo Antônio Cesa Longo, presidente da Agas, a maior já realizada. São 576 expositores confirmados e duas novas áreas de exposição instaladas, o que possibilitará a 76 pequenas e médias empresas, majoritariamente gaúchas, a exposição de produtos, equipamentos e serviços para os visitantes. A feira deverá movimentar R$ 768 milhões de negócios em seus três dias.

Longo visitou a sede do Jornal do Comércio na tarde de ontem, recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo presidente do conselho do jornal, Mércio Tumelero. Na ocasião, o presidente da Agas fez questão de convidar os executivos para o evento.



“O setor dos supermercados é muito importante. Tem uma cadeia enorme de fornecedores, e de empresas tradicionais. É essencial para a economia. Agradecemos muito esse convite”, destacou Giovanni.



Longo destacou ainda a importância da Expoagas para o Rio Grande do Sul e enfatizou que os maiores player do setor supermercadista estarão na feira.



“A ideia é essa, mostrar que o Rio Grande é muito mais do que apenas turismo e gastronomia. A responsabilidade do setor pelos demais é que o nosso torce pelo sucesso de todos, pois isso movimenta a economia. E, para isso, estamos trazendo as 50 maiores redes do Brasil para visitar a nossa feira”, comentou Longo, que no dia 31 de agosto se despede da presidência da entidade, após mais de duas décadas no cargo.