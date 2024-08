Expoagas 2024 impulsiona retomada da indústria gaúcha

Assim como na Arena de Palestras, os corredores da Expoagas 2024 se encheram rapidamente tão logo os portões se abriram, ao meio-dia desta quarta-feira (21). Pelo otimismo dos expositores, a 41ª Edição da Convenção Gaúcha de Supermercados deve superar os R$ 700 milhões em negócios previstos pela organização do evento realizado na Fiergs, em Porto Alegre, até quinta-feira (22).

Entre os representantes que apostam na agenda como o início da retomada pós-enchentes de maio está a Oderich. Fortemente atingida pelas cheias, a matriz da empresa em São Sebastião do Caí ainda sofre com a perdas de maquinário, estrutura e paralisação das suas atividades no período mais crítico da tragédia climática.

Segundo o gerente de marketing da marca, Thomás Oderich, desde a sua inauguração, em 1908, a indústria nunca tinha passado por algo parecido.

"Houve atrasos na produção de alguns produtos que gostaríamos de lançar aqui, mas conseguimos trazer para a feira alguns novos sabores de maionese saborizada, novas embalagens e novo sistema de tampas em latas para itens já conhecidos do púbico", relatou o representante da quinta geração da família no negócio.

Indiretamente prejudicada pelo apagão logístico no Estado causado pela interrupção terrestre e aérea provocada pelas chuvas, empresas como a Bom Princípio, acreditam que a feira está ajudando na apresentação das novidades. "Diversas rodovias, pontes foram afetadas e tivemos dificuldade em escoar a nossa mercadoria para o interior do Estado", explicou Marcelo Altenhofen, gerente de marketing da marca.

De acordo com ele, a Expoagas é a primeira oportunidade de o lojista gaúcho conhecer lançamentos como a geleia de amora e as chimias em embalagens de 250g "para poder atingir um novo perfil de consumidor, aquele que mora sozinho ou tem uma família menor".

Localizada em Lagoa Vermelha, a Naturale superou problemas como o transporte de mercadorias e a inadimplência por parte de clientes que perderam muito com a catástrofe climática e também crê no evento como a principal vitrine neste novo começo. A diretora de marketing da empresa, Natália Dolzan, contou que a ideia é expor as barras de cereais e aveias proteicas voltadas ao púbico fitness. "Essas são as nossas grandes apostas para o ano e queremos usar esta vitrine do evento para experimentar a aceitação delas no mercado", finaliza.

A Cooperativa Santa Clara, apesar de não ter tido danos estruturais no período das precipitações intensas, precisou se reorganizar devido a problemas enfrentados pelos produtores de leite cujas propriedades e os animais, sim, foram afetados. "Isso tudo causou atraso em lançamentos, mas conseguimos trazer 28 novos produtos, entre iogurtes, leites fermentados, sobremesas, queijo coalho fatiado massa de linguiça, bebidas tripo zero (sem gordura, lactose e açúcar). Alguns já estarão nas gôndolas nessa semana e outras até novembro", explica o gerente nacional de vendas da marca, Tomás André Zilli.