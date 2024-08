Barrichello dá exemplo de superação a supermercadistas aingidos pelas enchentes

A sua primeira vitória na F1 foi um belo exemplo de como uma série de eventos negativos acabaram resultando na vitória que o impulsionou na carreira. Quando criança, Rubinho foi obrigado a disputar uma corrida de kart sem os pneus apropriados porque o seu pai não tinha dinheiro de comprar os acessórios ideias.

Muitos anos mais tarde, durante o Grande Prêmio da Alemanha, disputado em Hockenheim, o piloto teve problemas no treino de classificação e partiu do 18º lugar no grid. Seguindo bem atrás dos adversários, precisou usar um carro reserva na pista úmida e sem pneus para chuva.

Para surpresa de todos, um torcedor invadiu a pista, levando a um reagrupamento dos carros e diminuindo a desvantagem que ele tinha. Nesse momento, o piloto lembrou da lição aprendida na infância e usou esse conhecimento de dirigir sem as condições ideais para subir pela primeira vez no topo do pódio após um hiato de sete anos sem vitórias de brasileiros (a última havia sido no GP da Austrália de 1993, com Ayrton Senna).

"Todos nós temos os nossos problemas, mas, às vezes, o mais importante é focarmos na forma de superá-los. Se formos observar os atletas olímpicos recentes, sempre que ganham uma medalha, eles falam da dificuldade que passaram quando não conseguiram chegar ao pódio", concluiu Barrichello.